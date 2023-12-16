九市速遞：穗蓮香樓陷商標戰 「老字號」認證瀕危

據《羊城晚報》前日報道，廣州市及荔灣區政府高度重視事件，荔灣區有關部門已約見廣州蓮香樓進一步了解情况。

國企轉手掀爭議 品牌「分屬」3公司

翻查資料，蓮香樓商標爭議是早年國企改制遺留問題。蓮香樓最初由公私合營成為國企，2005年改為廣州蓮香樓，由廣州市政府全資控股的「廣州飲食服務集團有限公司」（廣飲集團）持有；廣飲集團2006年將廣州蓮香樓99%股權轉讓予「西關世家園林酒家」（西關世家）。

然而，買賣雙方就蓮香樓商標所有權以及使用費起爭議。廣飲集團稱仍持有商標所有權，因此分別在2010年及2013年以違約為由，起訴西關世家，要求補交商標使用費。西關世家及廣州蓮香樓則認為，2006年購入99%股權時已取得商標獨家使用權。訴訟逾10年間，廣飲集團又於2020年與另一間公司簽訂《蓮香樓商標有償使用許可合同》，結果造成一個蓮香樓同時「分屬」3間公司的局面。

廣州蓮香樓法定代表人何嘉盈在新聞發布會指出，相關部門對蓮香樓品牌重複授權，使公司難以推行包括網上銷售等多元化經營，最終或被「中華老字號」除名，促請省市有關部門介入協調，與經營者尋求解決。

店方稱難多元經營 當局跟進

廣東法學會知識產權研究會副會長溫旭表示，廣州蓮香樓是2006年經商務部認定核准的「中華老字號」企業，按規定應由該公司承繼相關權利義務，不可轉讓；由於整改期限前，已不夠時間經法律訴訟釐清爭議，一旦除名，至少6年內不能申請「中華老字號」認證，因此建議有關部門先准許蓮香樓使用商標，完成整改後，再協調商標爭議。

另一方面，廣州國資委2021年設立「廣州老字號投資控股有限公司」（廣州老字號），廣飲集團將蓮香樓等多間老字號商標所有權，轉至廣州老字號手上統一管理。廣州老字號回應稱，蓮香樓商標是以普通授權方式給予廣州蓮香樓，但對方一直堅持獨佔授權才引起爭議，重申獨佔授權的要求無根據。廣州蓮香樓則表明「拒絕接受」普通授權，將繼續徵詢法律意見，進一步釐清2006年合同中的商標使用性質。