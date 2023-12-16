將刑滿童樂居前職員 另虐兒案加監14周

與同事將男童腳壓向頭 官：當公仔扭

王官判刑時引述被告馮凱琍（現27歲）背景，她是家中幼女，父母離異後長兄離家，失聯多年，被告與患病母親同住，是經濟支柱。因被告成長於破碎家庭，深明家庭對兒童的重要，一直希望從事幼兒工作，她親撰求情信，稱愧對童樂居幼童，亦辜負父母及社會的期望，沒有尊重幼兒工作員的身分。

王官續指，案發片段顯示男童G與其他幼童看似在睡覺，沒幼童下牀或表現頑皮，亦無挑釁行為，G僅將雙腳抬起，被告便與同案另一被告，「非常合拍」地兩度將G的手腳大力向下壓。王官認為本案嚴重之處是被告對男童有照顧責任，其行為違反誠信，並與同事合力犯案，被告力度亦大，雖無證據顯示G受傷，但仍有潛藏受傷風險，其行為不能容忍，判刑須反映公眾對此行為的厭惡，故採納33周的量刑起點，認罪扣減至22周。

被告現正就較早前於裁判法院處理的虐兒案服刑，即將刑滿出獄，辯方早前要求法庭頒令刑期同期執行。王官考慮整體量刑原則，認為兩案的總刑期應為16個月，故進一步減刑至14周。

被告共涉及兩宗「童樂居」案件，她早前在九龍城裁判法院承認9項虐兒罪，判囚4個月34周。至於本案在區域法院處理，她早前承認一項針對男童G的虐兒罪，於2021年12月21日與同案被告莊嘉宜，故意襲擊、虐待或忽略G，另兩項虐兒罪則存檔法庭。

【案件編號：DCCC 846-853/22】