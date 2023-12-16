灣區教育展 港校迎內地生「浪潮」 120校參與 入境處稱上月新批5400高才子女

有津校即場面試逾20插班生

柴灣津校寶血女子中學副校長（學生成長）曾梓維向本報說，截至昨午3時，逾20名插班申請人即場參加面試，部分由升學顧問公司帶團到場。曾梓維稱，校方不會即場取錄學生，會安排次輪遴選，按表現收生。

曾梓維又說，該校受移民潮影響，上學年約20名學生退學，現已填補各級空缺，包括取錄逾10名「高才子女」插班入讀中三或中四級，形容校方受惠於各輸入人才計劃，現時內地生來港讀書是個「浪潮」。面對本地學生人數減少，曾梓維認為「天主關了一扇門，會為你開扇窗，這扇窗就是高才通計劃」。

薄扶林津校明愛莊月明中學助理校長鄭玉玲說，隨本港學生減少，學校要做「非常多」宣傳工作，強調盼學校找到合適學生，反之亦然。

昨午到場參觀的內地家長羅先生說，今年6月底申請「優秀人才入境計劃」，待批出申請後會來港發展，並安排兒子在港入學，相信香港教育有助培養兒子具備國際視野，對未來升學和就業有幫助。

內地家長擬安排兒子在港入學

信可培養國際視野助升學就業

另一家長黃小姐表示，女兒正在廣州讀小六，看中香港學校課外活動資源多，希望安排女兒來港就學。她亦留意到，不少內地人透過輸入人才計劃來港，認為這批人學歷高、收入高，「不像美國開放讓難民進入那樣，這些（內地）人有些帶着幾千萬資產來，對香港有優勢，又可帶動香港經濟，並不是將香港帶向不好的方向」。