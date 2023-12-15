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【Emily】警單車巡邏隊換新衫新車

【明報專訊】下周一（18日）起，警方推出「單車制服與裝備試行計劃」，20個新界北及新界南總區交通道路安全組人員，將會不定期喺各自區域嘅單車徑著新制服巡邏，單車仲換埋摺車。支援部總督察辜超逸期望計劃可以減少單車意外同違法數字，計劃為期3個月，之後會諗下係咪擴展到其他區。

新界先行 冀減意外及違法

警方話全港單車徑總長約210公里，主要喺新界。今年頭9個月，警方錄得3149宗踩單車者觸犯交通違例事項，包括載客、夜間或能見度低時無車頭車尾燈等；同期錄得1534宗單車意外，而單車意外由2019年及之前年均約1800至2000宗，增至2020年及之後約2500至3000宗，相信同單車徑發展、多咗人踩單車有關。被問到計劃係咪為提升阻嚇力，辜超逸認為最起碼想市民認識單車巡邏隊員嘅新服裝，見到巡邏隊時會留意自己踩單車嘅行為。

單車巡邏隊員嚟緊會著短袖單車上衣同短褲執勤，天冷時就著長袖保暖衣物打底，佢哋唔喺踩單車時會戴警察棒球帽，前方同旁邊有警方字樣同徽章，而上衣前後方亦有警察標示及肩章。至於新款沙地單車屬摺疊式設計，以便放喺車尾箱或衝鋒車後方，另設急救包處理意外傷者。辜超逸話新制服具吸濕排汗等功能，較適合踩單車執勤。

相關字詞﹕單車意外 警方 單車巡邏隊

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