【Emily】警單車巡邏隊換新衫新車

新界先行 冀減意外及違法

警方話全港單車徑總長約210公里，主要喺新界。今年頭9個月，警方錄得3149宗踩單車者觸犯交通違例事項，包括載客、夜間或能見度低時無車頭車尾燈等；同期錄得1534宗單車意外，而單車意外由2019年及之前年均約1800至2000宗，增至2020年及之後約2500至3000宗，相信同單車徑發展、多咗人踩單車有關。被問到計劃係咪為提升阻嚇力，辜超逸認為最起碼想市民認識單車巡邏隊員嘅新服裝，見到巡邏隊時會留意自己踩單車嘅行為。

單車巡邏隊員嚟緊會著短袖單車上衣同短褲執勤，天冷時就著長袖保暖衣物打底，佢哋唔喺踩單車時會戴警察棒球帽，前方同旁邊有警方字樣同徽章，而上衣前後方亦有警察標示及肩章。至於新款沙地單車屬摺疊式設計，以便放喺車尾箱或衝鋒車後方，另設急救包處理意外傷者。辜超逸話新制服具吸濕排汗等功能，較適合踩單車執勤。