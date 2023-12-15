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【Emily】兩成港人欲遷內地倍增 主因物價高 38%欲遷外地同增 最感自由減

【明報專訊】中大香港亞太研究所最新一份民調顯示，37.7%受訪港人有移民或移居外地嘅打算，較去年同期28.4%上升9.3個百分點。調查同時發現，有20.3%受訪者有打算移居內地，同樣較去年11.3%多咗9個百分點。調查亦顯示，有意移民或移居外地嘅受訪者中，最多人提及嘅目的地依次為英國、澳洲、加拿大、台灣。

欲遷外地者 三成已行動

調查喺今年9月28日至11月9日以電話方式訪問咗708個年滿18歲嘅香港市民。調查發現，首3個令港人打算移民外地嘅本地因素依次係「香港自由（包括言論及新聞自由）／人權情况變壞」、「香港政治爭拗太多／政治不穩定」、「香港政制不民主」。話有打算移民外地嘅受訪者當中，33.2%話近期有為移民或移居做準備，66.0%就話「沒有做準備」。

打算離開嘅受訪者中，有近一半表示唔擔心移民後嘅生活。佢哋亦表示，外地首3個吸引佢哋離開嘅原因分別係「該地居住環境較好／較寬敞」、「該地自由（包括言論自由）」、「家人喜歡該地／有居留權／家庭團聚／有親戚朋友」。

至於話有打算移居內地嘅人，想走主因包括香港物價貴、居住環境差、樓價貴，而吸引佢哋想去內地嘅主因就包括「內地消費物價低」、「內地居住環境較好／較寬敞」、「內地空氣較好／沒有污染問題／較寧靜」。

相關字詞﹕移民

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