【Emily】兩成港人欲遷內地倍增 主因物價高 38%欲遷外地同增 最感自由減

欲遷外地者 三成已行動

調查喺今年9月28日至11月9日以電話方式訪問咗708個年滿18歲嘅香港市民。調查發現，首3個令港人打算移民外地嘅本地因素依次係「香港自由（包括言論及新聞自由）／人權情况變壞」、「香港政治爭拗太多／政治不穩定」、「香港政制不民主」。話有打算移民外地嘅受訪者當中，33.2%話近期有為移民或移居做準備，66.0%就話「沒有做準備」。

打算離開嘅受訪者中，有近一半表示唔擔心移民後嘅生活。佢哋亦表示，外地首3個吸引佢哋離開嘅原因分別係「該地居住環境較好／較寬敞」、「該地自由（包括言論自由）」、「家人喜歡該地／有居留權／家庭團聚／有親戚朋友」。

至於話有打算移居內地嘅人，想走主因包括香港物價貴、居住環境差、樓價貴，而吸引佢哋想去內地嘅主因就包括「內地消費物價低」、「內地居住環境較好／較寬敞」、「內地空氣較好／沒有污染問題／較寧靜」。