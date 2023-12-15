罰兜路拒載 的士記分制通過 最重罰停牌 9個月後生效 商會：業界嘈到拆天

裝攝錄器助蒐證否 明年諮詢

草案昨在航運交通界議員、自由黨易志明要求下記名表決，以68票贊成、3票反對、13票棄權通過。易志明和黨友李鎮強、選委界江玉歡投反對票，棄權票則來自工聯會及勞聯多名議員、自由黨邵家輝、教育界朱國強、醫療衛生界林哲玄、選委界吳傑莊和尚海龍。

有議員指雙重罰則 兜路難定義

草案提出參考現行涵蓋所有駕駛者的「違例駕駛記分制度」，引入針對的士司機的記分制（見表）。易志明稱，現時已有條例規管的士行為，引入記分制等同雙重罰則，憂加劇司機流失；又認為法庭現時往往輕判違例的士司機，罰款數千元欠阻嚇力，如判最高刑罰便可消除「黑的」。

江玉歡則稱，前日通過草案已就的士罪行引入兩級制罰則，再設記分制屬「架牀疊屋」，並關注舉證「兜路」有困難，憂有司機只因溝通問題及道路情况被停牌。投贊成的議員亦關注如何定義兜路，陳紹雄建議當局為所有的士安裝攝錄系統，資料上載至中央雲端由政府管理，需要時交給執法部門。容海恩建議當局為被檢控的士司機提供法援，避免有人被誣衊但因無律師而無奈認罪。

林世雄：非投訴即記分 須經法庭

運輸及物流局長林世雄回應時強調，的士司機要經警方調查取證及法庭定罪才被記分，不會單純因乘客投訴被記分，記分制僅懲戒業內害群之馬，對奉公守法者無影響。林又稱，兩級制罰則針對司機重複犯同一罪行，記分制則針對兩年內多次干犯不同罪行，形容針對情况不同，兩者「相輔相成」。至於兜路，林說如有合理辯解，不屬違法，建議司機於行程開始前與乘客溝通。

香港的士商會主席黃保強表示，業界對一連兩日兩條規管的士草案獲通過「嘈到拆天」，有司機氣言的士限制多，或轉投做「白牌車」司機，私家車保費較的士低，收入可較高，政府未有大力打擊下「捉到先算」。他透露下周三（20日）業界將與運輸署會面討論打擊白牌車，料屆時跟進兩項草案落實事宜。