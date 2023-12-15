性侵9歲寄住女童 司機囚11年

被告孔慶聯（現61歲）被捕時任職九巴司機，被控於2016年夏天在屯門一單位強姦和非禮事主X。庭上披露X的創傷報告，X經歷強姦事件後情緒抑鬱、不安和疏離，會盡量避免與男性接觸，認為男性對女性只有性方面的興趣，需進一步診治。辯方求情稱，被告為家庭經濟支柱，與妻子育有31歲女兒，是一名慈愛和負責任的父親。

妻子被視「第二母親」 官斥違信任

暫委法官游德康判刑稱，法庭要就未成年人遭受性侵犯，判處阻嚇刑罰。游官指出，本案涉及多項加刑因素，包括事主X有接近4年時間託管在被告一家，X視被告妻子為「第二個母親」，被告在某程度上違反X的信任。此外，被告和X的年齡相差約40年，被告射精時沒有採取安全措施，事件亦對X造成心理創傷。

不過，游官接納無證據指被告使用暴力，或誘使X發生性行為，重犯機率不高。游官以11年監禁為強姦罪的量刑起點，被告經審訊後定罪，判囚11年。游官另以12個月為非禮罪的量刑起點，兩罪刑期同期執行。

控方開案陳辭稱，X的父母於2010年分開，後來X在寄養家庭生活，與被告及其妻女同住。X在錄影會面供稱，被告曾以身體檢查為由伸手摸她，更以陰莖插入其下體。被告亦曾隔着褲子，以陰莖觸摸其臂部。

【案件編號：HCCC83/23】