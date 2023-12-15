翁狎兩孫女囚4年7月 官轟當性玩具 叉頸至凌空撬門窺出浴 事主揭發官讚勇敢

被告W.Z.W.（現年74歲，案發前為保安）沒有案底，他承認虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X，以及非禮和襲擊當時約10至17歲的Y。案情指X和Y分別於2006和2004年在香港出生，一度隨父母到廣州居住，直至2014年8月返港，由祖父母代為照顧。X和Y與2022年5月將事件告知學校社工揭發。

父稱家醜不外傳 有人促勿追究

X的創傷報告透露，她曾將被告的作為告知父親，惟對方說這是被告表達愛的方式，指摘X不懂感激養育之恩，又說家醜不應外傳。X感到困惑，不知應否報警，小學時萌生自殺念頭。被告「叉頸」令她雙腳凌空的畫面留下烙印，X不時回想起遭被告威脅的場景，希望當時有人救她，對世界看法因而改變。

自覺「污糟」 搬離祖父家方可安睡

姊姊Y則自覺很「污糟」，比同輩低等 ，亦覺得所有父系親屬偏袒被告，有人更要求她不要循法律程序追究。兩姊妹在成長過程中相依為命，覺得家並非安全的地方，經常流連社區中心和圖書館，害怕與異性相處，並選擇入讀女校，直至搬走後才可安穩睡覺。二人現需接受心理治療。

暫委法官勞潔儀判刑指出，本案無疑為同類事件中最嚴重之一，被告與兩孫女年齡差距約50年，負有託管責任，卻長年侵犯她們，違反誠信。被告強行以螺絲批撬門偷窺Y洗澡，侵犯她私隱和尊嚴，行為「非常恐怖」。被告又指插X私處和用陽具摩擦，其間面露笑容評價X身體，被告最終無插入，否則便構成強姦。法官考慮所有因素後判被告入獄4年7個月，促社署和房署盡力向兩姊妹提供協助，並批評其家人無履行職責，避免事件一再發生。

另一案 退休漢涉非禮孫女兼越柙

另外，退休漢T.F.W（64歲，退休人士）涉嫌2023年3月於深水埗家中窺淫及非禮12歲孫女，被起訴後還押懲教期間，因報稱不適送往伊利沙伯醫院，其後涉嫌掙脫手銬登上的士回家，最後由親人報警下再次被捕，被控一項逃離合法羈押罪。兩案昨在九龍城裁判法院再訊，控方申請修訂控罪，以及申請將兩案合併後轉介區院處理。裁判官批准控方申請，案件將於本月28日在區院答辯，其間被告須還押。

【案件編號：DCCC 1128/22】