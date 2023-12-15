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港聞二

虛擬保險9投訴 籲留意「通知」免自動續保

【明報專訊】近年本港興起虛擬保險服務，消委會今年1至11月接獲9宗相關投訴，較去年全年3宗多；當中主要涉及價格和收費爭議，包括在未曾索償下大幅增加保費、理賠時「七除八扣」、多個範疇不受保、自動續保等。消委會總幹事黃鳳嫺昨稱，傳統保險公司會有中介致電話提醒續保，但虛擬保險只發送通知，一旦遺漏就會自動續保，甚至上調保費，建議投保人多加留意通知及詳細查閱保單條款。

消委會亦檢視持牌虛擬保險公司「保泰人壽」、「安我保險」、「OneDegree」及「眾安人壽」的客户服務，當中僅保泰不設「聊天機械人」，OneDegree及眾安的能辨別關鍵字及解答部分簡易問題，例如如何查詢索償進度、保單資料及繳費紀錄等，但答案與網頁資訊並無差異。安我的聊天機械人則未能有效辨識關鍵字詞，當查詢電子錢包保障及家居保障的產品時，卻提供癌症保險資訊，消委會形容是「答非所問」。

保障方面，保泰、安我和眾安均提供自願醫保計劃，但即使同一年齡層，保費亦有差異。消委會發現，出生後15日的男性年度保費差距最大，最低1560元，最高2720元，相差約74%；80歲男性及女性保費分別相差7000元和6000元，比率為逾六成和五成半。黃鳳嫺提醒切勿以為標準計劃保障範圍相近，保費就必然相若。

（消委報告）

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