有麻油塑化劑超標79倍 小童1茶匙過量

芝麻產品4塑化劑超標1致癌物超標

食安：正常食用影響不大

測試樣本包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。結果顯示，3款樣本驗出塑化劑DBP，17款驗出DEHP，3款同時驗出兩者。當中「冠益華記」芝蔴油（混合）驗出每公斤24毫克DBP及71毫克DEHP，分別超標79倍及逾46倍。消委會指出，成年人若每日進食該款芝麻油約1湯匙，或小童進食約1茶匙，即超過歐洲食物安全局訂定的組合每日可耐受攝入量。

「同珍」小磨蔴油及「点点綠」100%純黑芝麻粉，分別含5.3毫克及0.8毫克DBP，亦超出食安中心每公斤不多於0.3毫克的行動水平。「淘大」極品醇香黑芝麻油則含每公斤3.6毫克DEHP，超出每公斤不多於1.5毫克標準。另外，13款芝麻油樣本檢出環氧丙醇，其中「淘大」芝麻油每公斤含2100微克，較歐盟標準的每公斤1000微克高出1.1倍。

消委會已將有關資料轉交食安中心跟進，食安中心做風險評估，指出4款塑化劑超標樣本在正常食用下不會影響健康，所有樣本驗出的環氧丙醇含量在正常食用下對健康影響不大。

「冠益華記」及「淘大」的代理商均回應稱會與供應商跟進；「同珍」代理商表示會向供應商索取塑化劑檢測報告，並內部檢驗；「点点綠」指檢測批次已無庫存，現貨塑化劑檢測結果沒超標。

（消委報告）