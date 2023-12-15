臘腸「瘦」也高脂 6款檢禁用染色料

明報記者

消委會測試市面16款預先包裝臘腸及14款非預先包裝臘腸，發現6款非預先包裝樣本檢出本港禁止在食物中添加的染色料。其中「旺角金旺中西藥批發行」本港加瘦三花臘腸驗出每公斤0.89毫克「紅2G」，其會產生具基因毒性的代謝物苯胺，不排除會導致患癌，歐洲亦禁於食物使用。「金源南北雜貨」臘腸、「生興臘味雜貨」金牌腸王、「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇、「鉅利醬園」加瘦腊腸及「三興隆臘味」加瘦切肉腸則驗出「若丹明B」，可令人出現惡心、嘔吐和尿液變紅等徵狀。

消委會報告提到，食安中心跟進上述產品樣本的檢測結果合格，符合法例要求。消委會總幹事黃鳳嫺昨日解釋，兩部門獨立測試，或因批次不同令結果有差異，但認為商家有責任做好品質監控，確保產品不會含有已禁用的染色料。

「裕華」金牌臘腸和「尚品」秘製臘陽皇分別驗出每公斤0.42毫克及0.66毫克的鄰苯二甲酸二正丁酯（dibutyl phthalate, DBP），均高於食安中心行動水平每公斤0.3毫克。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威指出，生產和加工過程中，食物可能接觸到塑膠物料，出現「塑化劑遷移」。消委報告稱，歐洲食物安全局訂定的每日攝入量上限為0.6毫克，以尚品樣本為例，一名體重60公斤成年人每日進食18.2條才超標，因此正常食用健康風險應不高。

安記「加瘦」樣本脂肪超一般臘腸

此外，8款臘腸樣本包裝宣稱「瘦」，但測試結果顯示全屬高脂，每100克有21.7至35.9克總脂肪含量，平均含量28.5克，雖比其餘22款樣本的平均33克稍低，但仍屬高脂水平。當中1款有「加瘦」字眼的「安記」加瘦臘腸散裝，檢出每100克有35.9克總脂肪，高過沒聲稱「瘦」的臘腸。

色粉染臘腸繩 錦祥號：以為沒影響

錦祥號回應稱，以為只染半截臘腸繩不會對臘腸造成影響，選用了禁用色粉以達至繩子鮮艷漂亮效果，從而造成臘腸受到色粉污染。旺角金旺中西藥批發行表示「以後不會買進這種貨品」。

另外，食安中心昨日公布一項臘味調查結果，163個樣本中有兩個的鈉含量與其營養標籤的標示值不符，其餘樣本全部通過檢測。

（消委報告）