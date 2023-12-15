無證帶花旗參入境犯法 緝獲瀕危物種案增三成

劉良智提到，經旅客渠道緝獲的瀕危物種案件，主要涉及旅客在沒有許可證下攜帶瀕危物種返港，包括有旅客從美國或加拿大帶回花旗參、由巴西經埃賽俄比亞帶入境的受管制魚翅，以及由台灣帶回的虎骨酒等。

今年首11個月，海關共緝獲379宗涉及瀕危物種案件，較去年全年多近三成。海關已拘捕263人，總貨值近8000萬元。而經旅客渠道緝獲的瀕危物種案件在通關後亦有明顯上升趨勢，由去年全年150宗，急升至今年首11個月250宗，增加67%。

草藥紅景天出入口今起管制

另外，《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）附錄修訂於今天生效，市場上大部分用作魚翅的物種都會被納入進出口管制。草藥紅景天，包括粉末都會受到規管，紅景天種子、花粉或經包裝並隨時可供零售貿易的製成品則除外。漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，魚翅和紅景天粉末均屬於條例附錄二的非活生標本，本地買賣毋須領有管有許可證，惟任何人在未領有許可證下，進口或出口魚翅和紅景天粉末等附錄二物種貨物，均屬違法。

海關提醒購寵物龜留意來源

多種寵物市場常見的大鱷龜、楓葉龜、窄橋麝香龜等淡水龜亦同受管制。劉苑容提醒市民購買相關龜類前，應向店舖查詢許可證或來源證，確保來源合法。