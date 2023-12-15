明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

無證帶花旗參入境犯法 緝獲瀕危物種案增三成

【明報專訊】海關機場科航空旅客第二組指揮官劉良智提醒，聖誕和農曆新年假期將至，市民從外地帶手信、紀念品回港時必須小心確定物品是否受管制的瀕危物種，以免觸犯法律。

劉良智提到，經旅客渠道緝獲的瀕危物種案件，主要涉及旅客在沒有許可證下攜帶瀕危物種返港，包括有旅客從美國或加拿大帶回花旗參、由巴西經埃賽俄比亞帶入境的受管制魚翅，以及由台灣帶回的虎骨酒等。

今年首11個月，海關共緝獲379宗涉及瀕危物種案件，較去年全年多近三成。海關已拘捕263人，總貨值近8000萬元。而經旅客渠道緝獲的瀕危物種案件在通關後亦有明顯上升趨勢，由去年全年150宗，急升至今年首11個月250宗，增加67%。

草藥紅景天出入口今起管制

另外，《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）附錄修訂於今天生效，市場上大部分用作魚翅的物種都會被納入進出口管制。草藥紅景天，包括粉末都會受到規管，紅景天種子、花粉或經包裝並隨時可供零售貿易的製成品則除外。漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，魚翅和紅景天粉末均屬於條例附錄二的非活生標本，本地買賣毋須領有管有許可證，惟任何人在未領有許可證下，進口或出口魚翅和紅景天粉末等附錄二物種貨物，均屬違法。

海關提醒購寵物龜留意來源

多種寵物市場常見的大鱷龜、楓葉龜、窄橋麝香龜等淡水龜亦同受管制。劉苑容提醒市民購買相關龜類前，應向店舖查詢許可證或來源證，確保來源合法。

上 / 下一篇新聞

今增美食區開廿檔 廟街攤販有喜有憂
今增美食區開廿檔 廟街攤販有喜有憂
外國客漸增 十連「吉位」續見
外國客漸增 十連「吉位」續見
「香薰店」半年洗錢1億 派跑腿覓傀儡掃臉保戶口運作
「香薰店」半年洗錢1億 派跑腿覓傀儡掃臉保戶口運作
漁農業藍圖 北都倡劃農業優先區 引入新科技增產 目標15年種植業年產增3倍
漁農業藍圖 北都倡劃農業優先區 引入新科技增產 目標15年種植業年產增3倍
港大學者：高價值地集中保育 其餘用地可發展
港大學者：高價值地集中保育 其餘用地可發展
康體設施維修多延誤 申訴署促查根源
康體設施維修多延誤 申訴署促查根源
售賣機審批不一 鮮榨橙汁機日常沒抽驗
售賣機審批不一 鮮榨橙汁機日常沒抽驗
官接納龔如心遺產初步方案 「慈善信託」最快2月運作
官接納龔如心遺產初步方案 「慈善信託」最快2月運作
拆工字鐵奪命 精進工程及分判商被控 事發一年前 屋署完成調查指預防措施不足
拆工字鐵奪命 精進工程及分判商被控 事發一年前 屋署完成調查指預防措施不足
勞處修訂密閉空間工作指引 施工全程須拍片監控出入口
勞處修訂密閉空間工作指引 施工全程須拍片監控出入口
詐騙佔整體罪案四成半 首10月升52%
詐騙佔整體罪案四成半 首10月升52%
空頭支票網購 警破彈票黨拘26人
空頭支票網購 警破彈票黨拘26人
的士撞翻私家車3傷 疑涉衝燈
的士撞翻私家車3傷 疑涉衝燈
臘腸「瘦」也高脂 6款檢禁用染色料
臘腸「瘦」也高脂 6款檢禁用染色料
有麻油塑化劑超標79倍 小童1茶匙過量
有麻油塑化劑超標79倍 小童1茶匙過量
虛擬保險9投訴 籲留意「通知」免自動續保
虛擬保險9投訴 籲留意「通知」免自動續保
翁狎兩孫女囚4年7月 官轟當性玩具 叉頸至凌空撬門窺出浴 事主揭發官讚勇敢
翁狎兩孫女囚4年7月 官轟當性玩具 叉頸至凌空撬門窺出浴 事主揭發官讚勇敢
性侵9歲寄住女童 司機囚11年
性侵9歲寄住女童 司機囚11年
涉女排聯賽時辱國歌 青年不認罪
涉女排聯賽時辱國歌 青年不認罪
林卓廷撤7‧21案保釋 獲退2萬元
林卓廷撤7‧21案保釋 獲退2萬元
貨車大角嘴「自燃」 司機救火不果
貨車大角嘴「自燃」 司機救火不果
罰兜路拒載 的士記分制通過 最重罰停牌 9個月後生效 商會：業界嘈到拆天
罰兜路拒載 的士記分制通過 最重罰停牌 9個月後生效 商會：業界嘈到拆天
「斬首習近平李家超」 發帖漢認煽動囚半年
「斬首習近平李家超」 發帖漢認煽動囚半年
潮行GBA：穗深新美術館 看珍品賞建築
潮行GBA：穗深新美術館 看珍品賞建築
灣區手記：菊花刺身／文：尚東美
灣區手記：菊花刺身／文：尚東美
【Emily】兩成港人欲遷內地倍增 主因物價高 38%欲遷外地同增 最感自由減
【Emily】兩成港人欲遷內地倍增 主因物價高 38%欲遷外地同增 最感自由減
【Emily】黑武士異形鐵甲俠 殺入科學館科幻展
【Emily】黑武士異形鐵甲俠 殺入科學館科幻展
【Emily】龍年郵票1‧5售 首發雷射剪紙小型張
【Emily】龍年郵票1‧5售 首發雷射剪紙小型張
【Emily】警單車巡邏隊換新衫新車
【Emily】警單車巡邏隊換新衫新車
【Emily】一邦推交易促成平台 助港企拓商機
【Emily】一邦推交易促成平台 助港企拓商機