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空頭支票網購 警破彈票黨拘26人

【明報專訊】警方偵破58宗「彈票黨」網上購物騙案，拘捕26人，包括兩名主腦。案件主要涉及名牌手袋及手表，約數千至數萬元不等，最大額一宗為6萬元手袋，合共涉及騙款160萬，警方起回一隻鑽石戒指。

58人中招 涉款160萬

警方今年7月至11月接獲58人報案，稱在不同網購平台出售貨物時被騙去貨物及金錢，合共涉款160萬。警方經調查後，周二發現一名目標騙徒正存入空頭支票，騙取一隻鑽石戒指，警方即場拘捕該人並檢取該鑽石戒指，據悉約值5.5萬。

警方周二及周三採取行動，拘捕共23男3女（17歲至72歲），其中兩名無業男子為集團主腦，其餘24人角色包括與賣家聯絡、傀儡戶口持有人、存入空頭支票及相約交收。行動中檢獲空頭支票，支票屬於傀儡戶口持有人，並不屬於被捕人。

警方亦發現，被捕人電話內有修圖程式篡改的過數收據，相信集團除以空頭支票假裝已過數以騙取貨物，亦會修改過數紀錄上的時間及金額，訛稱不慎「過多數」，要求轉回差額，每次約數千元。警方稱，集團騙取貨物後會再轉售並存款入虛擬貨幣帳戶，增加警方執法難度，其中10名被捕人目前仍被扣查，不排除更多人被捕。

警方表示，部分被捕人自稱速遞公司送貨員，指詐騙集團找送貨員向事主取貨，送貨員有意無意間成為網購詐騙過程中重要一員，呼籲送貨員接單時要格外留神，如下單者提供不合理地高的酬勞、交收涉及貴重物品或有可疑之處，應立即向警方舉報。

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