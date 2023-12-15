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港聞

港聞二

詐騙佔整體罪案四成半 首10月升52%

【明報專訊】今年首10個月本港總體罪案錄得75,670宗，較去年同期上升33.1%（見表），其中以詐騙案升幅最高，達52.1%，涉款72億，佔整體罪案約四成半。保安局長鄧炳強稱罪案率上升與疫後社會復常有關，亦因詐騙案持續高企，其中網上投資騙案損失金額達24.9億元，創有紀錄以來新高；不過傷人、行劫和爆竊等罪案均比2018年同期少。

鄧炳強指與復常有關

鄧表示，即時通訊軟件騎劫也是近期常見騙案，案件數字由今年8月的112宗大幅飈升至10月的1514宗，絕大部分涉及WhatsApp。騙徒大量發送「白撞」訊息，或於互聯網搜尋器以WhatsApp為關鍵字投放廣告，從而騎劫點擊者帳號，向其親友借錢。另外，早前有人宣稱賣狗肉或冒認八達通、外賣平台等商戶製作「毒apps」，實際是偷取用戶資料、甚至登入網上銀行戶口轉走金錢。鄧稱，上月轉數快平台已連接警方的「防騙視伏器」，如市民轉帳到可疑戶口時會彈出警示；警方連同10間主要銀行亦成立反詐騙聯合情報中心。通訊辦目標在今年年底於銀行業及電訊業開始實行短訊發放人登記制度。

網騙佔整體騙案近七成

網上騙案佔整體騙案近七成，其中網上購物騙案、投資騙案及求職騙案，分別佔網上騙案近三成半、一成半及一成四。

鄧稱，網上投資騙案上升特別值得關注，錄得4045宗，比去年同期上升1.6倍，損失金額24.9億元，是去年同期的3.2倍，屬有紀錄以來新高。

近年虛擬貨幣投資興起，騙徒看準有市民不熟悉這些新興投資工具，乘機行騙。過去數月皆有騙案涉及虛擬資產交易平台，包括JPEX和Hounax案，早前證監會亦點名HongKongDAO及BitCuped疑涉及欺詐行為，鄧稱，目前未有接獲有關後兩者平台的報案，故無拘捕行動，警方會留意，如牽涉刑事成分會調查。

另外，今年首10個月有1265名內地旅客被捕，較去年同期升逾5倍，鄧稱主因和內地旅客回復訪港有直接關係，主要涉及盜竊罪行。

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