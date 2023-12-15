勞處修訂密閉空間工作指引 施工全程須拍片監控出入口

勞工處上月及本月就修訂工作守則諮詢持份者，正優化守則內容。

根據文件，勞工處稱按照以往調查密閉空間工作意外的經驗修訂工作守則，包括要求東主或承建商使用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口拍攝視頻，以加強監督人員在執行和遵守安全控制措施的情况。勞工處亦將提供密閉空間危險評估表格範本，讓合資格者更有系統地全面危險評估。

勞工處亦正修訂《竹棚架工作安全守則》，要求懸空式竹棚架工人須持有效的安全訓練證書，方可做懸空式竹棚架工作。守則修訂亦會詳細說明監督工人做棚架工作的「合資格的人」工作時的要求。

上半年工業意外3935宗

巡查逾5.3萬次 1867檢控

文件同時指出，今年上半年各行業工業意外共3935宗，較去年上半年多581宗。另外，截至今年9月，勞工處地盤安全巡查逾5.3萬次，發出2977張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出1867項檢控。