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港聞

港聞二

拆工字鐵奪命 精進工程及分判商被控 事發一年前 屋署完成調查指預防措施不足

【明報專訊】55歲男工人去年12月在油塘東源街8號地盤清拆工字鐵時被塌下的工字鐵壓住上半身，搶救不治，涉案承建商為精進建築工程有限公司。事隔一年，屋宇署昨公布完成調查，按《建築物條例》向承建商、與事件直接有關和負責拆工字鐵的分判商或個別人士，提出4項檢控，涉兩間公司及兩人。觀塘裁判法院已發出傳票，明年1月16日聆訊。有立法會議員認為檢控速度非首要，最重要有足夠證據「告得入」。

屋宇署稱涉事工字鐵為臨時側向承托的一部分，支撐挖掘及建造地庫工程，地庫結構完工後，工字鐵會移除。調查結果顯示，移除工字鐵時，承建商、分判商和與該事件直接有關的個別人物未有提供足夠預防措施，導致工字鐵下塌及死亡事故。

倘定罪可罰款100萬囚3年

屋宇署按照《建築物條例》第40（2B）（a）條，向與工程直接有關的承建商，以及與該事件直接有關的分判商或個人，提出共4項檢控。一經定罪，最高罰款100萬元及監禁3年。涉案精進建築工程今年10月18日被屋宇署拒絕一般建築承建商註冊續期申請，上月16日已從一般建築承建商名冊除名。

工權會稱反映部門關注

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，一般而言較少由屋宇署檢控，認為今次反映部門以正視聽，並關注事件，屬好的徵兆。

議員稱最重要有足夠證據

立法會發展事務委員會委員林筱魯認為，部門檢控速度取決於蒐證。他說最關注並非檢控速度，而是「有否足夠證據告得入」，以讓涉事公司「負責任」，又稱若定罪，相信判例為對相關公司最大懲罰。

去年12月14日早上11時許，55歲工人在涉事地盤地庫拆卸橫向牆身承托時，被一條塌下的2.5米長工字鐵壓住上半身，工友發現後報警，消防到場後花約一小時將他救出，送院搶救不治。

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