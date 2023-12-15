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港聞二

售賣機審批不一 鮮榨橙汁機日常沒抽驗

【明報專訊】近年市面上出售熱存或冷存食物的售賣機愈見普及，申訴專員公署昨發表主動調查報告，發現在「售賣機許可證」下，食環署審批紀錄仔細程度不一、對沒器皿盛載的飲用水或鮮榨橙汁機雖有細菌檢測要求，但日常監察工作沒抽驗，認為需改善，研究加入抽驗安排。

申訴專員今年3月向食環署展開主動調查，本月12日完成報告。公署引述食環署數字，2018年至去年，獲發許可證以出售不同類別食物的售賣機由102部增至412部；今年截至9月底有489部，當中83部售熱存食物、50部售冷存食物，356部售非預先包裝飲品。

倡食環備存裝置資料

關於審批「售賣機許可證」，公署表示，食環署不會要求申請人提供任何關於售賣機裝置或操作資料，包括與發證及持證條件有直接關係的部分，例如售賣機內外的防蟲鼠設計、售賣機能否及如何定時記錄儲存溫度等，認為食環署應備存上述資料作為審批依據。至於審批準則，公署稱食環署的視察紀錄細節程度不一，部分只標明是否符合發證要求，部分則有記錄視察所見，認為食環署應更新指引，確保視察獲妥善及一致執行。

對於沒有器皿盛載的飲用水或鮮榨橙汁機的許可證，公署稱食環署有訂定要求，包括6個月內抽驗細菌結果連續3年未令人滿意，會暫時吊銷許可證。不過食環署在日常監察工作中沒主動抽驗，亦沒要求持證人自行定期檢測再交報告。公署認為，食環署需研究更主動抽驗相關食品或飲料。

相關字詞﹕食環署 售賣機許可證 主動調查報告 申訴專員公署

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