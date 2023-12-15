港大學者：高價值地集中保育 其餘用地可發展

偉仕達表示，北都非所有用地均處於良好狀態，認為應集中保育具高價值的用地。他以倫敦綠化地為例，認為當地綠化地只有少量屬高質素（small proportion is high quality），並應在高質素的綠化地實施嚴謹規管及保育。偉仕達認為本港可在北都「build high, build dense」，但同時需在具高價值用地做嚴格的保育工作。田恆德則說，應平衡保育與發展兩方，認為北都可重新創造（reinvent）新市鎮，如同另一個沙田般。

內地學者倡避大拆大建模式

至於另一評審中國工程院院士崔愷則認為，發展北都同時，應避免以往內地大拆大建的模式，盡可能保留當地自然的特色，以及保育當地村落。