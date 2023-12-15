漁農業藍圖 北都倡劃農業優先區 引入新科技增產 目標15年種植業年產增3倍

謝展寰：漁農業產量訂比例過早

另外，《藍圖》亦有就捕撈漁業、塘魚養殖業及禽畜業等設下提升產量的目標（見表）。環境及生態局長謝展寰表示，本港目前漁農業產量佔整體比例太低，目前要訂一個比例是過早，「日後發展到某個地步，就可以成為香港（漁農）產業的一個比例」。

本港漁農業產量佔整體消耗量比例偏低，例如本地蔬菜產量僅佔整體消耗量約2%。政府昨發表的《漁農業可持續發展藍圖》訂願景及工作目標，當中種植業的目標年產量在15年內由每年1.5萬公噸增加3倍至6萬公噸；海魚養殖業年產量在15年內較現時增加9倍至6000公噸；塘魚養殖業方面，會建立生態魚塘品牌及提升質素，令其產值增加20％。

謝昨稱過去因城市發展、土地問題，漁農業如仍然停留在技術較粗淺的階段，確實很難競爭，故政府希望透過整全計劃，與業界一同商討，延續本地文化產業，並引入新科技，提升產量。

引入都市農場 馬鞍山先設

漁護署長梁肇輝表示，主要透過兩項措施提升種植業產量，其一是在新界北部物色「農業優先區」，以保留優質農地長遠耕種；二是引入新科技如興建溫室及水耕設施，以及都市農場等，令產量增至佔整體約一成，當局會於2024年在馬鞍山西沙路花園設立首個都市農場，《藍圖》指出政府在會15年內把都市農場融入新發展區，蔬菜產量佔本地生產不少於一成。

農業優先區未提地點 研誘因釋地

梁肇輝稱會根據一系列指引劃定適合作「農業優先區」的地點，並會探討誘因吸引土地持有人釋放土地作農業用途，料明年會就這些措施諮詢公眾。

《藍圖》多項措施均與北都有關。《藍圖》指出，透過指定「農業優先區」長遠保留優質地作常耕用途，「配合北部都會區及其他地區城鄉共融的規劃特色，釋放其餘土地作其他發展」。北都新發展區在規劃階段會引入都市農業元素，提升宜居度；政府計劃在北都預留土地，促成業界發展多層式禽畜農場，協助產業增值。翻查《藍圖》，「北部都會區」出現了9次。

環團憂依賴新科技 無助傳統農業

長春社公共事務經理吳希文表示，謝展寰在《藍圖》的序中指出，「漁農活動與本地自然生態也息息相關，兼具旅遊及教育功能」，政府為漁農業訂下長遠產量目標，擔心政府為「跑數」，依賴新科技增產，對傳統農業反而幫助不大，農地面積會繼續萎縮，反而會扼殺本地農業。