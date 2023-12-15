明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「香薰店」半年洗錢1億 派跑腿覓傀儡掃臉保戶口運作

【明報專訊】警方搗破一個藉貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心，以涉嫌串謀洗黑錢拘捕10男3女，包括集團骨幹及傀儡戶口持有人。該集團有黑社會背景，營運約半年，估計已清洗約1億元犯罪得益。集團利用新手法應對銀行的保安措施，例如派出「跑腿」攜帶手機找傀儡戶口持有人做面容識別，以維持登入狀態持續操控戶口。

13人被捕 藉虛擬銀行作案

警方指出，涉案集團為其他進行網上求職騙案、電騙案及非法收數等的犯罪集團提供「一條龍」洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取犯罪得益及將款項轉換為加密貨幣。警方周二起一連兩日展開拘捕行動，搗破集團位於長沙灣商廈一間以貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心。警方稱，中心設獨立房間，內有大量上網裝置、電腦及大量手機執行洗黑錢活動。據悉，涉案中心以香薰店掩飾開業半年，從未開門營業，店舖約1000至1200呎，保安嚴密，設有電閘及閉路電視。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑表示，洗黑錢中心會用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或要求欠債人提供戶口抵償債務。戶口到手後，他們會用大量手機綁定開設虛擬銀行戶口；當中心收到來自非法網上賭博及網上騙案等的款項時，他們會用已綁定戶口的手機清洗黑錢。

72手機貼編號 辨戶口狀態

警方周二執法期間發現，4名成員正在中心清洗黑錢，另有一名「跑腿」準備收集電話，遂拘捕5人，翌日再跟進調查，多拘捕8名傀儡戶口持有人，被捕人介乎19至45歲。警方形容集團運作有系統，相關手機貼有編號及標記，以識別屬哪一個銀行戶口及戶口狀態。

行動中警方檢獲72部手提電話，估計集團至少用72個戶口清洗黑錢，經調查相信戶口平均會用兩個月，當事主揭發騙案並報案，戶口就會遭銀行註銷。警方稱今年首3個月錄得約2.96萬宗騙案，較去年同期上升逾五成，涉額近50億元，提醒市民切勿借出、租出或出售戶口予他人。

上 / 下一篇新聞

今增美食區開廿檔 廟街攤販有喜有憂
今增美食區開廿檔 廟街攤販有喜有憂
外國客漸增 十連「吉位」續見
外國客漸增 十連「吉位」續見
漁農業藍圖 北都倡劃農業優先區 引入新科技增產 目標15年種植業年產增3倍
漁農業藍圖 北都倡劃農業優先區 引入新科技增產 目標15年種植業年產增3倍
港大學者：高價值地集中保育 其餘用地可發展
港大學者：高價值地集中保育 其餘用地可發展
康體設施維修多延誤 申訴署促查根源
康體設施維修多延誤 申訴署促查根源
售賣機審批不一 鮮榨橙汁機日常沒抽驗
售賣機審批不一 鮮榨橙汁機日常沒抽驗
官接納龔如心遺產初步方案 「慈善信託」最快2月運作
官接納龔如心遺產初步方案 「慈善信託」最快2月運作
拆工字鐵奪命 精進工程及分判商被控 事發一年前 屋署完成調查指預防措施不足
拆工字鐵奪命 精進工程及分判商被控 事發一年前 屋署完成調查指預防措施不足
勞處修訂密閉空間工作指引 施工全程須拍片監控出入口
勞處修訂密閉空間工作指引 施工全程須拍片監控出入口
詐騙佔整體罪案四成半 首10月升52%
詐騙佔整體罪案四成半 首10月升52%
空頭支票網購 警破彈票黨拘26人
空頭支票網購 警破彈票黨拘26人
無證帶花旗參入境犯法 緝獲瀕危物種案增三成
無證帶花旗參入境犯法 緝獲瀕危物種案增三成
的士撞翻私家車3傷 疑涉衝燈
的士撞翻私家車3傷 疑涉衝燈
臘腸「瘦」也高脂 6款檢禁用染色料
臘腸「瘦」也高脂 6款檢禁用染色料
有麻油塑化劑超標79倍 小童1茶匙過量
有麻油塑化劑超標79倍 小童1茶匙過量
虛擬保險9投訴 籲留意「通知」免自動續保
虛擬保險9投訴 籲留意「通知」免自動續保
翁狎兩孫女囚4年7月 官轟當性玩具 叉頸至凌空撬門窺出浴 事主揭發官讚勇敢
翁狎兩孫女囚4年7月 官轟當性玩具 叉頸至凌空撬門窺出浴 事主揭發官讚勇敢
性侵9歲寄住女童 司機囚11年
性侵9歲寄住女童 司機囚11年
涉女排聯賽時辱國歌 青年不認罪
涉女排聯賽時辱國歌 青年不認罪
林卓廷撤7‧21案保釋 獲退2萬元
林卓廷撤7‧21案保釋 獲退2萬元
貨車大角嘴「自燃」 司機救火不果
貨車大角嘴「自燃」 司機救火不果
罰兜路拒載 的士記分制通過 最重罰停牌 9個月後生效 商會：業界嘈到拆天
罰兜路拒載 的士記分制通過 最重罰停牌 9個月後生效 商會：業界嘈到拆天
「斬首習近平李家超」 發帖漢認煽動囚半年
「斬首習近平李家超」 發帖漢認煽動囚半年
潮行GBA：穗深新美術館 看珍品賞建築
潮行GBA：穗深新美術館 看珍品賞建築
灣區手記：菊花刺身／文：尚東美
灣區手記：菊花刺身／文：尚東美
【Emily】兩成港人欲遷內地倍增 主因物價高 38%欲遷外地同增 最感自由減
【Emily】兩成港人欲遷內地倍增 主因物價高 38%欲遷外地同增 最感自由減
【Emily】黑武士異形鐵甲俠 殺入科學館科幻展
【Emily】黑武士異形鐵甲俠 殺入科學館科幻展
【Emily】龍年郵票1‧5售 首發雷射剪紙小型張
【Emily】龍年郵票1‧5售 首發雷射剪紙小型張
【Emily】警單車巡邏隊換新衫新車
【Emily】警單車巡邏隊換新衫新車
【Emily】一邦推交易促成平台 助港企拓商機
【Emily】一邦推交易促成平台 助港企拓商機