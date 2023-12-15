「香薰店」半年洗錢1億 派跑腿覓傀儡掃臉保戶口運作

13人被捕 藉虛擬銀行作案

警方指出，涉案集團為其他進行網上求職騙案、電騙案及非法收數等的犯罪集團提供「一條龍」洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取犯罪得益及將款項轉換為加密貨幣。警方周二起一連兩日展開拘捕行動，搗破集團位於長沙灣商廈一間以貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心。警方稱，中心設獨立房間，內有大量上網裝置、電腦及大量手機執行洗黑錢活動。據悉，涉案中心以香薰店掩飾開業半年，從未開門營業，店舖約1000至1200呎，保安嚴密，設有電閘及閉路電視。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑表示，洗黑錢中心會用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或要求欠債人提供戶口抵償債務。戶口到手後，他們會用大量手機綁定開設虛擬銀行戶口；當中心收到來自非法網上賭博及網上騙案等的款項時，他們會用已綁定戶口的手機清洗黑錢。

72手機貼編號 辨戶口狀態

警方周二執法期間發現，4名成員正在中心清洗黑錢，另有一名「跑腿」準備收集電話，遂拘捕5人，翌日再跟進調查，多拘捕8名傀儡戶口持有人，被捕人介乎19至45歲。警方形容集團運作有系統，相關手機貼有編號及標記，以識別屬哪一個銀行戶口及戶口狀態。

行動中警方檢獲72部手提電話，估計集團至少用72個戶口清洗黑錢，經調查相信戶口平均會用兩個月，當事主揭發騙案並報案，戶口就會遭銀行註銷。警方稱今年首3個月錄得約2.96萬宗騙案，較去年同期上升逾五成，涉額近50億元，提醒市民切勿借出、租出或出售戶口予他人。