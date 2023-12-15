今增美食區開廿檔 廟街攤販有喜有憂

廟街「夜繽紛」的美食攤檔會集中在佐敦道廟街牌坊至南京街的街道，本報記者前晚到廟街一帶觀察，準備工作仍在進行，前晚該處放置22輛流動攤檔，街道上空掛起多排紫色及紅色燈籠，亦有閃燈裝飾。有工人將雪櫃推至該處一個地舖，舖位正裝修，招牌印有「美食嘉年華」，亦掛有「椰汁」、「雪糕」的LED燈牌在門外。

食檔：維持數月 每天2至11開檔

沿路亦添加不少裝飾裝置，佐敦道廟街牌坊的欄杆有一系列小型裝飾，圖案主要是具本地及廟街特色的事物，例如雀鳥、牌匾、福字、蟹、魚蛋及燈籠等；油麻地方向沿路亦會有相關形狀的大型發光裝置。在油麻地榕樹頭公園，街市街公廁外設有投射裝置，有人員正測試，將廟街、雀、押行牌匾、福字4個標誌投射在公廁外牆。公園街燈亦會加設多個投射裝置，將特色圖案投射在地上；欄杆亦會有發光雀鳥圖案裝置。

林先生前晚到場為攤檔量度尺寸，他說其檔位主要售賣台灣小食，例如胡椒餅、台灣香腸及滷肉飯等，食物方面已準備充足，整個活動最少維持3個月，最多5個月，稱港人一般喜歡台灣食品，對生意樂觀。租金方面，他稱自己是職員、不太了解，但指據知主辦方為了振興廟街「做得都幾優惠」；又說活動期間該處晚上將圍封，並有保安看守，最早下午2時起可營業，最遲營運到晚上11時。

衫檔稱活動添氣氛 幫助未必大

在廟街擺衣物檔近20年的汪先生說，年初通關時日均生意額400元，目前大約升至700至800元，「有時多些有時少些，但不會好多」，新冠疫情前可「搵到份人工」，但目前只及以往三分之一，形容是「蝕錢」，希望有更多歐洲及東南亞旅客。他認為推廣活動可提升廟街氣氛，但對乾貨攤位幫助未必很大，不會對活動有期待，「有期望就失望愈大」。他說留意到附近食肆生意有改善，但檔販仍是早收工，「有些人收10點、有些人收10點半，但就冇人收11點半」，如短期內可回復疫前六成生意「已經好開心」。

玩具商指僅利街頭

憂其他「水尾都冇得食」

售賣玩具精品的王先生表示，去年底曾試過連續3星期沒有一宗生意，目前生意有改善，但外地遊客仍少。他指其檔口位處佐敦廟街最後排的「第四段」，「（美食攤檔）刺激到的是第一段」，憂慮其他廟街路段「水尾都冇得食」。

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