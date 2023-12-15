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港聞二

潮行GBA：穗深新美術館 看珍品賞建築

【明報專訊】港人北上遊玩，除了逛商圈、嘗美食，也可以走入美術館享受藝術薰陶。近日廣州藝術博物院（廣州美術館）新館和深圳美術館（新館）陸續開幕，除了大量藝術藏品，其建築風格亦特色鮮明，值得前往細賞。

廣州美術館 「水中木棉」見嶺南風華

廣州藝術博物院（廣州美術館）新館上月30日正式開放。作為廣州市重點文化項目之一，新館位於廣州城市新中軸線的核心，西眺赤崗塔，北望「小蠻腰」廣州塔，與珠江北岸的經濟文化建築群隔江相望。項目佔地約3.26萬平方米，總建築面積近8萬平方米，設計以「水中盛放的木棉花」為主題，突顯嶺南風格和廣州地域特色。如同「花瓣」的外牆以太陽能光伏玻璃建造，是全球首個5個立面均採用光伏技術的公共建築，內部有藏品區、展覽陳列區、公共區域等。

新館以「千年瑰寶 嶺南芳華」為主題策劃開館展，透過實物和數字化方式，於21個展廳及展區展出1100多件院藏精品、200多件借展精品和500多件文獻類展品，上起宋元下至當代，包括中國畫、油畫、雕塑等。

始建於1957年的廣州美術館，舊址位於越秀山上的著名建築仲元樓，2000年遷至白雲山下麓湖之濱，更名「廣州藝術博物院」，以歷代嶺南書畫作品為館藏特色，迄今有3.3萬多件（套）藏品，先後獲評「國家重點美術館」和「國家一級博物館」，是全國唯一兼有這兩個稱號的藝術機構。今年4月麓湖路現址閉館，新館旨在成為大灣區的重要文化地標、廣州市的門戶藝術平台。

地址：廣州市海珠區藝苑路198號

交通：廣州地鐵3號線廣州塔站 B出口，步行約12分鐘

開放時間：周二至周日9:00-17:00，周一閉館（法定假日除外）

預約方式：「廣州藝術博物院 廣州美術館」微信小程序預約◆

深圳美術館 「白色空間」賞齊白石作品

深圳美術館新館於上月6日正式開放，是深圳「新時代重大文化設施」首個動工及完工的項目。新館前身是深圳展覽館，始建於1976年，在羅湖區東湖公園，是深圳最早的藝術品展覽機構。隨時間推移，原有展館不敷使用，2018年新館納入重大文體設施建設規劃。

新館鄰近高鐵深圳北站，建築風格大方別致，外牆由一塊塊排列整齊的獨特「鱗片」砌成，內部採用白色簡約裝潢。新館建築面積6.6萬平方米，展廳2萬平方米，半室外雕塑展場3900平方米；18個展廳包含典藏畫庫、學術報告廳、藝術圖書室等多功能空間，致力建設一個集展覽收藏、文化交流、人才培養和公共服務於一體的國際美術殿堂。

開館展分為「在地與多元」及「跨越與對話」兩部分，呈現跨越古今中外近千件經典藝術作品，展覽包括深圳美術館館藏影像藝術作品展、深圳美術45年專題陳列展、北京畫院藏齊白石精品展等。

地址：深圳市龍華區騰龍路30號1棟

交通：深圳地鐵4號線、6號線紅山站A1出口

開放時間：周二至周日9:00-17:00，周一閉館（法定假日除外）

預約方式：「深圳美術館」微信公眾號、小程序預約◆

明報記者 司徒聰穎

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