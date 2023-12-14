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港聞

港聞二

青年認深水埗警署外暴動 入獄22月

【明報專訊】2019年8月反修例示威衝突期間，深水埗警署外有人群集結，隨後演變成警民衝突，案發時20歲的青年當場被捕，他昨日在區院承認一項暴動罪，被判監22個月。法官林偉權判刑稱，雖然本案暴動規模不算大，不涉及縱火和投擲汽油彈，但被告在警署外挑釁生事，為加刑因素，且被捕時攜有噴漆和行山杖，可分別用於塗鴉和破壞物品或傷害他人。

攜噴漆行山杖 官：可塗鴉傷人

法官指被告米奇雲（現年24歲）被捕後一度獲保釋，同年10月踢保，律政司2020年5月決定檢控他，但隨後他失聯，至今年3月被告在街上被截查時重新被捕。林官指出，警方事隔兩年才拘捕被告，不認同辯方所言存在延誤。林官認為同級法院就同一事件以監禁34至36個月為量刑起點的做法寬宏甚至仁厚，但考慮案情後仍以3年為本案起點，被告認罪獲三分之一減刑，再因他無案底減刑兩個月，須入獄22個月。

案情指2019年8月29日晚上約10時許起，數十名示威者集結於深水埗警署對出欽州街一帶，有人身穿深色衣物、戴口罩和頭盔，又叫口號、向警署擲物和照射雷射光，警方先後9次警告眾人離開，示威者沒有遵從。

及後警方驅散時看見被告向長沙灣道方向逃跑，其間被告大叫「走呀，有差佬」，最終在西九龍中心巴士站出口位置被截獲，被告和警員相繼跌倒在地，被告曾掙扎。他被捕時戴黑色帽、口罩，穿黑色上衣等，手持1支行山杖和1個揚聲器，揹着放了6支噴漆、1條黑色圍巾和1把伸縮雨傘的黑色袋。

【案件編號：DCCC 334/23】

（反修例風暴）

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