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港聞

港聞二

5理大生串謀暴動囚35至38月 包括初誕子兩夫妻

【明報專訊】2019年11月理工大學爆發衝突，4男1女理大生被指在衝突爆發前於校內串謀暴動，其中兩人被捕後結婚並育有一名3個月大兒子。5人早前承認一項串謀暴動罪，昨日在區域法院被判囚兩年11個月至3年兩個月。暫委法官黃士翔判刑時說，示威者有組織地分工，若無計劃不可能短時間內提供大量物資和武器，認為本案涉及事先策劃，又指示威者佔據整個理大，令公眾無法使用校園設施，嚴重影響社群關係。

被告林子澄（又名林銘堯，24歲；現年，下同）判囚35個月、陳蘊儀（25歲）判囚36個月、姜紹熙（24歲）判囚37個月、陳卓超（25歲）和姜祖育（25歲）判囚38個月。5人案發時均為理大生，被指於2019年11月11日至14日在香港串謀他人於香港理工大學參與暴動。

辯方主張不考慮11‧14後暴力升級

官：若無初期參與 暴動不可能發生

辯方求情曾指無證據本案涉及事先策劃，惟黃官不同意，他認為示威者在短時間內響應網上呼籲，提供武器，有計劃地堵路、破壞閉路電視，並有分工，目的是佔據理大；而且本案暴力程度高，涉及使用鐵馬和汽油彈攻擊警員，以及縱火等。黃官亦不同意辯方主張不考慮11月14日後暴力升級的情况，他認為若沒有各被告的初期參與，若無計劃佔領理大，往後的暴動不可能發生，亦會考慮它帶來嚴重的後果。

黃官考慮林子澄與警方對歭及擲物，暴力程度高，採納57個月量刑起點，其餘4人則以54個月為起點。林在定審期前認罪，可獲三分之一刑期折扣，其餘在審前覆核前認罪的4人可減刑四分之一，因應被告無案底，部分人案發時未滿21歲，減刑兩至3個月；兩名被告姜紹熙、陳蘊儀去年結婚，陳今年8月誕下兒子。黃官認為姜成為人父是個人選擇，案件亦無延誤，不認為是有效減刑因素，另基於陳產後身體未康復減刑兩個月，判兩人分別囚37及36個月。

【案件編號：DCCC 315/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 理大學生 串謀暴動 理大圍困事件 反修例事件

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