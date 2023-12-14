「先縮後除」療法 肝癌四期病人轉一期 港大料全球首例 部分病人癌細胞全壞死

病人成功完成活肝移植

陳智仁稱僅三成肝癌病人適合做手術，肝功能不良患者需時輪候換肝，年長病人則手術風險高，治療選項少。「先縮後除」則是結合立體定向放射治療（又稱電療）與免疫治療，來誘導中晚期肝癌縮小，再做切除或移植手術。

65歲的黃先生為乙型肝炎帶菌者，去年11月開始腹部脹痛，求醫後發現體內有10公斤腹水，左肝已被一個直徑達18.2厘米的腫瘤佔據，屬肝癌第四期，當時保守估計僅餘半年壽命。其兒子憶述，父母有「大肚腩」，去年一年間腹部慢慢發脹，而父親確診肝癌第四期後，許多醫生只提出標靶治療方案，只有陳智仁提出新治療方案，「話畀我聽仲有機會」。

研究團隊指黃先生體內腫瘤已入侵至左、右及主門靜脈，故不宜做切除手術，而做6個月「先縮」療法後，其體內腫瘤直徑縮近一半至9厘米。黃於8月接受兒子活肝捐贈，成功做肝移植手術，最後檢查報告顯示整個肝臟仍可見的腫瘤為1.5厘米，即降至肝癌第一期。

陳智仁說，通常中晚期，即第三、四期肝癌患者會考慮採取「先縮後除」療法，而已參加研究病人中，逾五成人有療效，當中四成多病人癌細胞全部壞死，毋須做手術，12%病人的腫瘤縮小至可接受手術。

陳說未來將招募更多病人，研究影響療效的具體因子，及縮短治療時間的方法，亦會配合政府提出的新藥註冊「1+」機制，推出更多研究計劃，並提到6個月的免疫治療需約20萬至30萬元，參加研究計劃可豁免費用，相信推出更多計劃可惠及更多普通家庭患者。

療法亦宜治療肺癌膽管細胞癌

港大醫學院臨牀腫瘤學系臨牀助理教授蔣子樑說，「先縮後除」療法亦適合治療肺癌、膽管細胞癌，因為兩類癌症皆適合電療和免疫療法，又說腸癌因不適合電療，現時未必適用「先縮後除」療法。