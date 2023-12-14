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港聞

港聞二

囚犯上吊裁死於自殺 法庭建議改囚室設計

【明報專訊】因藏毒被判入懲教所的31歲在囚男子，另涉販毒於上庭應訊前，在荔枝角收押所內用牀單上吊，搶救延至一個多月後不治。死因庭昨讀出事主遺書，透露他因案件纏繞和家庭關係感失落，慨嘆社會不容許負面情緒，無人開解並感倦怠。陪審團退庭商議近一個半小時後，一致裁定死者死於自殺，並建議懲教署檢視囚室設計及考慮移除橫柵，以免在囚者上吊。

遺書稱心力交瘁 社會不容負面情緒

死者黃梓睎於2021年6月18日被發現在囚室吊頸，送往明愛醫院救治，延至7月24日離世。死者家屬沒出席聆訊，懲教署被列作利害關係方。死因裁判官林希維引導陪審團，可考慮死者是否死於自殺，否則裁死因存疑。5人陪審團最終裁定死者用類似牀單的物品吊頸自殺，因缺氧腦損傷致死。

法醫莫嘉健昨晨作供引述解剖報告，稱死者除鼻下擦損，沒其他外傷，上吊導致缺氧腦損傷，是直接死因，留醫期間出現肺炎。莫指出，死者住院一個月，身上勒傷或痊癒，多數吊頸個案會歸類為自殺；雖然死者用牀單掛在鐵閘吊頸的位置低過死者的身高，但他不需雙腳離地亦可致命。

結案陳辭 懲教：評估自殘傾向低

二級懲教助理劉家昌作供確認，事後檢取死者寫在記事簿及擔保紙的遺書，死者表示「對唔住」，若遺書公開即代表他「成功自殺」、得到解脫，毋須服藥。死者自言因身負案件一再拖延，「已經心力交瘁」、「撐唔住」，他對父親說「好想你讚我叻仔」，望對方關心，又勸他人不要吸毒。

懲教署一方結案陳辭稱，死者患愛滋病及濫藥致精神錯亂，自2020年羈押起受署方監察，他被評估自殘傾向低，列入醫療觀察名單；他曾表達輕生念頭，惟覆診時沒再提及。署方表示惋惜，事件難以預測，重申懲教人員按規定每隔不多於15分鐘巡視一次，死者遺書亦沒提到遭懲教人員不當對待或襲擊。

【案件編號：CCDI-670/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕死於自殺 上吊 在囚人士 荔枝角收押所 死因研訊

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