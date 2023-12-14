鄒幸彤被拒參與禁榮光案 不屬被告又拒用介入者身分 官表遺憾

因「支聯會案」還押的鄒幸彤欲加入《榮光》禁令的上訴程序，高院原訟庭法官陳健強今年10月頒判辭，表示她不符合禁令被告的描述，不接納她為本案訴訟方。她不服判決上訴，法庭以書面方式處理爭議，鄒幸彤的法律團隊和律政司均存入書面陳辭。

陳官在判辭開首表示，即使法庭指出鄒幸彤可藉介入方式參與訴訟，但她仍拒絕就此提出申請，導致雙方在一個狹隘的議題上耗費資源，令人遺憾。根據判辭，鄒幸彤一方認為法庭頒發禁制令與否，都要考慮「聽取另一方陳辭」（audi alteram partem）的法律原則，不得剝奪她向法庭陳述意見的權利。

鄒稱有權表意見 不得剝奪

陳官則指鄒幸彤表明自己不符合禁令被告的描述，卻相信自己可加入訴訟，情况相當特殊；她仍有權以介入者（intervener）身分加入本案，問題是她拒絕。陳官認同鄒幸彤一方稱，禁令涉及議題複雜，但她一直由法律團隊代表處理本案，應清楚自己並非被告，理據對其申請沒幫助。

陳官引述英國最高法院今年11月案例，除非提出「合併申請」成為介入者，否則沒違反禁令的人，都不能成為訴訟方。陳官拒絕向鄒幸彤批出上訴許可，下令她支付訟費。

律政司早前入稟申請臨時禁制令，禁止在具違法意圖下傳播《榮光》，或令歌曲被誤認為是香港的「國歌」。原訟庭拒批臨時禁制令，律政司上訴，質疑法庭應「遵從」行政機關對國家安全風險的判斷。

【案件編號：HCA 855/23】