北環線料損3.2公頃濕地 補償1公頃

北環線以屯馬線錦上路站為起點，興建中的東鐵線古洞站為終點，途經凹頭、牛潭尾及新田（見圖），車程預計約12分鐘，車廠設於牛潭尾，項目預計2025年動工，目標2034年峻工。

根據報告，北環線會採用地下走線方案，減少佔用地面，避免影響濕地、沼澤、鷺鳥晚間棲息處及大欖和林村郊野公園等重要生態資源。項目盡可能採用「組裝合成」方式興建車站、通風大樓和緊急出入口等建築物，以減少在現場因鋪設混凝土及相關工序引起的噪音、塵埃和水質影響。

報告顯示，牛潭尾車廠將建於平台之下，內部牆壁會鋪設吸音物料，以減少車廠產生的噪音滋擾；環評顯示，除了一所已規劃的學校可能會在考試期間面臨噪音超標，承辦商會避免在考試期間於該校附近進行較嘈吵的工程。報告指，北環線工程在施工及營運階段影響的各種濕地生境合共3.23公頃，包括水道、沼澤、魚塘等，已識別約1.9公頃位置作為潛在的補償濕地。

補償位置涉魚塘 環團抱疑

長春社公共事務主任周靄銓表示，上周曾到錦田一帶考察，發現擬議補償濕地的位置包括3個正在運作的魚塘，她引述漁民稱早前已獲通知要遷出，明年不會再投放魚苗。周質疑為進行北環線工程，要先趕走當地漁民，令魚塘荒廢，日後能否恢復生態成疑。她提到環評報告顯示，補償範圍呈三角形，將魚塘分割，而城規會文件顯示，餘下的魚塘屬附近一個私人住宅項目，質疑港鐵與發展商日後如何管理同一魚塘，促港鐵稍後向環諮會交代詳細保育計劃。