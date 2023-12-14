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港聞二

表行劫案拘3本地男 1涉扮客開路

【明報專訊】尖沙嘴一間表行前日遭數名蒙面匪徒持刀及鐵槌搶劫，損失24隻總值約3900萬元的名表。警方調查後過去兩日以涉嫌串謀行劫拘捕3名本地男子，介乎21至24歲。涉案表行需由職員透過遙控裝置開門，其中一名被捕人涉假扮顧客引職員開門，讓同黨入內行劫。警方仍在追查失物及在逃者下落。

被劫表行為尖沙嘴加連威老道「名錶世家鐘錶珠寶」。油尖警區助理指揮官 （刑事）警司程知仁表示，該店正門經常上鎖，顧客進出需由職員透過遙控裝置開門，正門關上後會自動上鎖。前日下午3時許，一名涉假扮顧客的匪徒訛稱需查詢手表問題，惟他甫進入店舖，4名蒙面匪徒趁正門仍未關上，闖入行劫。

一人手持利刀指嚇職員，兩名匪徒則以鐵槌破壞玻璃展櫃，其餘同黨在展櫃掠去24隻名表，行劫過程少於1分鐘，匪徒得手後用鐵槌破壞已鎖上的正門，登上一架接應車沿漆咸道南往公主道方向逃去。

警方調查後，前日及昨日分別在荃灣、上水及元朗拘捕3名本地無業男子，行動中起回匪徒犯案時所穿衣物及手機。涉事表行營業近3年，遭劫去最貴手表是約460萬元的Richard Mille，最低價的是約20萬元的勞力士。

程知仁形容集團分工仔細，分別有人負責充當車手及假扮顧客。警方仍在追查接應車下落，相信為套上假牌的「影子車」。

警方提醒市民如發現有可疑人兜售不明來歷名表，宜提高警覺並立即通知警方，如目睹案件或有資料提供，可致電3661 9238及3661 9239。

相關字詞﹕表行 加連威老道 串謀行劫 尖沙嘴

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