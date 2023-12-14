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李家超歡迎兩國產客機：國家重視港航空樞紐 周六飛維港上空 籲勿錯過拍攝機會

【明報專訊】C919和ARJ21兩架由國家研發的商用客機於周二（12日）抵港後，民航處和機管局昨在機場停機坪舉行歡迎儀式。特首李家超表示，兩架飛機首次訪港，充分展現國家對香港航空業發展和作為國際航空樞紐的重視。李家超又提到，C919飛機將於周六（16日）「在維多利亞港上空翱翔」，呼籲航空發燒友和愛好攝影者，「千萬不要錯過今個星期六，給C919飛機和維港美景拍攝漂亮照片的黃金機會」。

李：展示國家工業新突破

李家超致辭時表示，國產客機從研製、投產、交付到最終商用，展示國家在工業製造領域上實現新突破。而香港亦有參與兩架飛機包括飛機認證、飛行人員培訓等審定工作。李家超指出，周二從上海飛來香港的C919航班，其中一名飛行員則是從香港民航處派往參加C919評審工作的飛行專家，同時是首批C919的飛行員之一。

C919大型客機全機長38.9米，可載客158至192座，內有8個商務客位，其餘為經濟客位。李家超提到，C919飛機今年正式投入服務，至今已接到超過1000架訂單。

靜暗顯示屏減機師負荷

機艙駕駛艙內有5塊高清顯示屏，其「靜暗」設計可有效減低機師的工作負荷。而客艙過道高度為2.25米；3人座位的中間座椅則較兩邊座椅稍寬。

同樣有8個商務客位的ARJ21，全機長33.5米，可載客78至97座，主要用於飛行短途航線。ARJ21於去年12月18日交付首家海外客戶「印尼翎亞航空」，同月29日交付第100架，並於今年4月18日完成印尼首航。ARJ21於今年11月24日，其載客量已超過1000萬人次。

相關字詞﹕國產大飛機

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