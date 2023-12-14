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港聞

港聞二

港人多返內地求診 醫療機構：省卻自攜病歷不便

【明報專訊】兩地政府昨公布的《大灣區標準合同》便利措施，將惠及大灣區內地城市及香港各行各業，本港政府會先推出「先行先試安排」，首階段限對跨境服務需求較為殷切的銀行業、徵信業及醫療業機構參與。有內地私營醫療機構稱，愈來愈多港人跨越兩地使用醫療服務，新安排下病人省卻自攜大量病歷的不便。金融界立法會議員陳振英稱，最新安排有利跨境經商。

癌病人香港睇症 返內地取藥 價差3倍

新風天域集團在內地有兩家經營了20多年的大規模醫院，隸屬集團的希愈醫療則在中環設有4家診所。集團執行董事兼大灣區首席運營官蕭毅晃向本報表示，愈來愈多本港病人跨境到內地接受醫治，以腫瘤科病人為例，同一款進口藥物，香港與內地價錢可差1至3倍，部分病人信任香港醫生，但想找更便宜藥物而到內地覆診取藥。蕭續稱，內地提供的體檢服務價錢較相宜，吸引不少港人光顧，若檢查後發現身體異常會再返港醫治。

蕭毅晃稱，以往病人須自攜「一整疊醫療報告」出入境，機構間不可跨境傳送病歷，較為不便。他指便利措施實施後，病人的電腦斷層掃描影像、病歷及用藥紀錄有望可由內地機構直接傳輸到本港指定醫院，令患者受益。蕭透露有意向資科辦提交意向書參與「先行先試」，正統計所需合作的跨境機構，其中在深圳及廣州的醫院都會參與。

過往難取內地人信貸評級

議員料銀行將更多生意

從事銀行業多年的陳振英表示，受內地數據出境法規所限，以往內地居民來港經商，因本港銀行未能獲取其在內地的信用評級，無法為其提供貸款，料日後在便利安排下，除銀行增加生意，亦可便利兩地人民跨境生活。陳指，現時在本港銀行的信貸資料，由香港銀行同業結算有限公司結算；內地的信貸資料由中國人民銀行徵信系統處理，認為日後若落實數據跨境，可由兩者合作點對點交換，保障資料安全。

個人信貸資料庫「諾華誠信」行政總裁何佳意向本報稱，按最新公布的《大灣區標準合同》引入內地個人資料來港，個人資料重點評估的項目由6個減至3個、個人資料數量亦不再設限，可省卻大量行政程序，認為新措施有助促進業務發展。

相關字詞﹕銀行業 醫療業 徵信業務 大灣區標準合同

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