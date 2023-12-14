周日三隧分時段收費 運輸署料見效需「以月計」

同日舉行街馬 稱無影響

另外，「香港街馬2023」同樣於周日清晨5時起跑，途經東隧北行管道，運輸署表示，屆時東隧會實施臨時交通安排，但不影響系統當日實施分時段收費。

運輸署長李頌恩預期，分時段收費實施後，繁忙時段紅隧車龍可縮減一公里、東隧車龍可縮減0.5公里，西隧車流或微升，但預計大致暢順，並在可控範圍內。梁世豪重申，預計紅隧往港島加士居道天橋車龍可由油麻地駿發花園縮短至女童軍總會。

隧道出入口附近將新增隧道費顯示屏，實時顯示當刻收費。有議員早前建議同時列出實際時間，惟署方未有採納。李頌恩昨稱，若列時間或出現「倒數效應」，導致駕駛者為節省收費「揸快啲或揸慢啲」，強調署方首要考慮交通安全。

近日政府電子服務系統屢見故障，李頌恩稱，周日系統會更換收費表，以往實施首階段「633」安排時已有相關經驗，署方亦已安排80多萬車次測試新收費表，結果準確，有信心順利實施。署方說，現時易通行系統可處理車流量為每小時約28萬架次，相等於本港所有7條政府收費隧道每小時最高總車流量約6萬架次的4倍多。

電單車收費涉毫子

料明年初系統升級可處理

分時段收費下，周一至六早晚繁忙時段私家車行西隧收60元，紅隧、東隧收40元，繁忙時段前後為過渡時段，收費每兩分鐘遞增或遞減兩元。其餘日間時間屬一般時段，三隧均收30元，晚上7時許至翌晨7時半收20元。電單車過渡時段則每兩分鐘遞增或遞減8毫，署方稱，現時平均每日有380宗電單車現金繳費，惟7-11便利店暫未能處理涉及毫子的隧道費交易，料明年首季系統才完成升級，署方已向電單車主發信，提醒可以信用卡、轉數快、八達通App等付款，亦可在易通行客戶服務中心現金繳費。