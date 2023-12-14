黃大仙九龍城失5萬票 民建聯重災區 新民黨港島中產票倉失利 東區公屋區反升

失票料流向工聯會地區社團

民建聯今屆區選總得票約48.7萬，較前年立選下跌193,621票。本報分析各區票站數據，發現民建聯選票流失集中在個別選區，其中6區各跌票逾萬，合共跌76,157票（見圖），佔整體選票流失的四成，而相關選區都有工聯會或地區社團派人參選；單看黃大仙及九龍城4區，已流失逾5萬票，反觀區內非民建聯的建制候選人得票增長近4.2萬票，其中跌票最多的黃大仙西區流失1.7萬票，3名非民建聯候選人則合共得票2.6萬。

民建聯黃大仙支部主席黎榮浩表示，工聯會及部分地區社團在前年立選支持民建聯，惟今次各自派人出戰，估計所失票源主要流向相關政團，「總投票人數相差不遠，但選票大家分一半」。黃大仙及九龍城在立選屬九龍中，前年循此區當選的立法會議員楊永杰認為選民在立選較多考慮知名度，民建聯當時由李慧琼出選，知名度較高，能集中建制票源，今次工聯會和九龍社團聯會參選，使各方票源「歸隊」。

楊永杰：立選李慧琼得票基數高

至於其他選區，民建聯跌票相對平均，個別選區票數更有增長。該黨落敗或早已告急的選區票數未見大幅流失，選前一周告急的灣仔及敗選的南區東南得票均較前年立選微升。

民建聯主席陳克勤說，此反映策略見效，告急能令支持者集中票源。他認為前年立選每區僅兩名建制派候選人，今屆參選政團增加，建制內部協調下，該黨未能前往部分小區拉票，致部分選區跌票。

至於直選當選率不足三成的新民黨，在港島8區全敗。分析各區票數，新民黨在東區得票較前年立選上升，包括環翠、漁灣、耀東等多個公屋區，票倉太古城、康怡得票則略跌。該黨在南區及中西區得票跌幅最大，中產區也不能倖免，其中南區兩個選區前年得近3萬票，今屆卻跌逾2萬票，單計票倉海怡半島已跌2000票。

陳家珮：中產投票率降為主因

曾任南區區議員的新民黨立法會議員陳家珮認為，今屆區選中產區投票率下降及多區參選人為新人，是跌票主因，並估計立選時沒有出戰的經民聯和自由黨，於今屆搶去部分中產票。中西區及南區在立選屬港島西，新民黨前年由黨主席葉劉淑儀參選。陳家珮透露黨內以葉太得票作比較標準，惟認為葉太「明星效應」強勁，靠個人吸引選票，結果顯示她未必能全面「過票」予新人。

陳家珮強調，新民黨在中產區得票仍較高，惟連同其他地區得票不足勝出，未來會加強經營公屋區。對於東區得票上升，她說該黨其中兩名候選人2019年曾參選，該區居民較熟悉，所以更易催生出「基本盤」。

明報記者 鄭啟智

（區議會選舉）