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旅局下周三派百元餐飲券 先到先得

【明報專訊】旅發局昨宣布，將於下周三（20日）及下月10日，分兩批向本港市民送出共20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，總值2000萬元，以增加本地消費吸引力。餐飲消費券以先到先得形式領取，持券者每晚6時後，到指定1200間食肆或酒吧堂食消費滿100元，即減100元。

分兩批共廿萬份 下月再派

餐飲券透過旅發局官網領取，市民可預先到網站註冊帳戶，下周三上午10時起，先到先得免費領取首批餐飲消費券。市民憑券於每晚6時後，在全港逾1100間「優質旅遊服務」計劃認可食肆或約100間酒吧，堂食消費滿100元或以上，即減100元；消費券自領取日、即在旅發局網站將券「新增到我的錢包」起計30日內有效。

上月派旅客 旅局稱反應好

政府今年9月開展香港夜繽紛活動，旅發局上月起向旅客派發100萬份「香港夜饗樂」消費券為活動之一，旅客同樣於每晚6時後光顧指定餐廳或酒吧即減100元。旅發局總幹事程鼎一昨稱，餐飲消費券深受旅客歡迎，故局方決定趁聖誕及新年，將心意擴至本港市民。

根據旅發局數字，本港今年首11個月錄得約3007萬訪港旅客人次，與疫前2018年同期約5856萬人次比較，恢復至約51%。初步數據顯示，上月訪港旅客約329萬人次，與2018年同期約600萬人次比較，恢復至約55%，短途旅客按月增加逾兩成。

相關字詞﹕餐飲消費券 香港夜饗樂 旅發局

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