海洋公園去年賺逾億 扭7年虧損 入場人次升近半 稱新策略保育體驗奏效

收入升54% 勝客流量增幅

在2022至23財政年度，即去年7月至今年6月，海洋公園和水上樂園錄得逾8.39億元收入，較前一年度同期逾5.45億元增54%，超越客流量增長；人均消費則較前年度同期增6%。海洋公園表示，各業務領域在相關財政年度均見好轉，門票、商品和餐飲收入較2021至22年度分別上升57%、55%及39%；而公司銀行結餘和持有現金亦較對上一個年度增28%，至逾16.8億元。

翻查2021至22財政年度業績，撇除政府向海洋公園提供近10.8億元資助，海洋公園錄得逾18.42億元虧損淨值，屬20年來最大虧損數字。園方2022至23年度錄得240萬入場人次，是自2013至14年度後首度回升，亦超越2019至20年度以來3個財政年度人次；惟較疫前2018至19年度約570萬人次，僅恢復至約42%水平。

園方透露，過去一個財政年度推出42個學校項目、18個家庭或公眾項目及6個企業項目，共觸及逾1200萬目標群眾人次；另外水上樂園則獲得亞洲首個「自閉友善中心」認證。海洋公園公司主席龐建貽昨稱，是次財政年度反映園方業務疫後得以重拾動力，並加深園方於保育、教育和社會共融影響力；惟環球經濟持續不穩，旅遊業競爭愈趨激烈，公司前景仍充滿挑戰，而園方會繼續發揮實力，落實未來策略並實現長遠可持續發展。

學校家庭等項目接觸1200萬客

至於今年5月公布業績的香港迪士尼樂園，則連續8年「見紅」，惟整體情况改善，前年10月至去年9月的財政年度，淨虧損較對上一個年度收窄12%至21億元，總入場人次錄得340萬，按年升22%。被問到會否預期繼續虧損，行政總裁莫偉庭當時稱市場正在復蘇，而樂園恢復情况比市場更好，相信業務肯定有改善，形容「我們正在正確的軌道上」。