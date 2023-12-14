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省略「申訴機制」 楊何蓓茵：運作佳毋須列明

【明報專訊】昨日公布的更新版《公務員守則》諮詢稿內容，有增亦有減，其中刪減部分包括公務員與政治委任官員的關係等，例如現行《守則》列明，除公務員事務局長及律政司長外，一般政治委任官員不涉及公務員仕途相關事宜，包括聘任、晉升等；新版守則未見相關部分，但提到公務員須向所屬的主要官員提供坦誠、有據可依和持平的意見。

現有版本的《守則》列出6項公務員須恪守的基本信念，其中「行事客觀、不偏不倚」，未見在更新版的12項基本信念保留。被問到原因，公務員事務局長楊何蓓茵表示，並非刪除「行事客觀、不偏不倚」的有關規定，只是重組相關意思，融入12項信念中的專業精神、政治中立等其他章節。

刪「不偏不倚」信念 稱融入別項

更新版亦刪除原有的「溝通、投訴和申訴機制」部分。楊何蓓茵稱，因現行政治任命官員及公務員合作分工，經逾20年運作後已十分暢順，認為不需要再以長篇幅列明，故省略相關內容，強調申訴機制依然存在，官員守則中亦繼續有相關規定。

翻查現有《守則》，「公務員與政治委任官員的關係」的部分列明主要官員、副局長、政治助理及公務員間的分工及各自職能；「溝通、投訴和申訴機制」則明確列明，若公務員覺得被指令處理違法工作時，可採取的措施，包括與上司溝通磋商、向所屬決策局、部門等相關機構按投訴程序投訴，甚至可提交至特首處理的申訴機制。

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