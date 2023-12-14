公僕守則擬禁批政府 涵網上言論 私下言行須避誤會代表當局 消息：私訊外泄亦要負責

基本信念增至12項 首項「護憲制國安」

更新版《公務員守則》的諮詢稿共有22頁，內容共分81段，當中27段提及「一國兩制」、國家安全及憲制秩序內容。現行《守則》引言的第一句為「公務員隊伍是政府的骨幹」，說明公務員的職能和職責等；更新版引言的全數4段都沒提及「公務員」，取而代之有不少篇幅關於「一國兩制」，例如第一句為「香港回歸祖國以來，在『一國兩制』這史無前例的偉大創舉下，……」等內容。

楊何蓓茵昨日出席記者會表示，更新版守則的諮詢期於明年1月19日截止，為期約一個多月，已會見公務員敘用委員會、4個中央評議會的代表，其後亦會與其他職工會代表見面，及到立法會「公務員及資助機構員工事務委員會」聽取意見。她未有透露工會對諮詢有何意見。

楊何蓓茵稱不查私訊紀錄 違規必跟進

更新版的12項基本信念中，「盡忠職守」部分有不少改動。現行《守則》提及公務員要以服務市民的精神及專業態度行事，面對及處理公眾事宜要公正持平、反應迅速等。更新版則加入公務員表達意見的原則，除了不能以公務員身分在網上及社交媒體批評政府，亦包括以個人身分發表意見或活動時，「須避免」令人誤解其言行代表官方立場；又要求公務員身為行政機關一員，不應令市民質疑政府，內部討論時則應敢於發表不同意見。

對於修訂會否令公務員言論空間收窄，包括政府會否要求公務員交出通訊紀錄、監察公務員的社交平台等，楊何蓓茵昨稱公務員在網絡上的行為與現實世界並無分別，故亦須在遵守規定下表達意見，但不會要求提供私人通訊紀錄作調查核實，不過一旦發現公務員違反守則，當局會採取行動，包括紀律處分。

香港公務員總工會主席馮傳宗支持並歡迎更新版守則，稱公務員應肩負落實政府政策的責任，現行守則未有就此作明確規定，認同諮詢稿的規定有所增加及更具體。第一標準薪級公務員評議會主席職方主席莫樹梅及紀律部隊評議會（職方）昨亦發聲明支持更新守則。

梁籌庭：發言身分難界定 言論空間縮

高級公務員評議會、香港高級公務員協會代表彭禮輝則稱，需時研究細節，但他同意個人不可代表政府發言，強調公務員有發表意見的權利，守則要在中間取得平衡，認為守則目標並非滅聲，「政府都不希望係咁」。香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則認為修訂會收窄言論空間，因難以界定公務員以什麼身分發言，他們「洗唔甩公務員身分」。

另外，立法會「公務員及資助機構員工事務委員會」主席郭偉強表示，歡迎新修訂並稱新版本較現時更全面。他稱諮詢稿保留「政治中立」字眼，除了解釋更具體，亦可防範「軟對抗」，舉例諮詢稿列明公務員不可消極執行政策。

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