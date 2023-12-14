活在灣區：險商推「保險+養老」方案 助北上安老

明報記者 劉敬華

政府統計處早前公布的《香港人口推算2022-2046》報告指出，根據2021年人口普查結果，2021年中本港總人口約741萬人，當中65歲或以上長者約145萬人，佔總人口約20.5%，隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，以及預期人均壽命繼續上升，加上生育率維持於低水平，處方按2021年中人口為基準，並撇除外籍家庭傭工推算，預計到2046年本港65歲及以上的長者人口將較2021年增加129萬人，至大約270萬人，佔總人口36%（見圖）。據聯合國人口分析，估計到2050年本港65歲及以上人口比例將達40.6%，成為全球人口老化程度最高城市。

2050年港長者比例逾四成

目前本港長者人數逾百萬，據社會福利署數據，截至今年11月底止正於社署輪候資助長者住宿照顧服務人數約1.7萬人，而輪候津助院舍及合約院舍護理安老宿位的平均輪候時間約19個月。資助護理安老宿位輪候時間不短，且長者的個人資產需符合申請政府資助的條件，但本港非資助宿位也不多，根據立法會今年7月的文件顯示，截至2022年4月30日全港有805間安老院提供約7.5萬個宿位，包括逾3萬個資助宿位及接近4.5萬個非資助宿位。隨着本港人口持續老化，對安老院的宿位需求將持續增加。

近年愈來愈多長者選擇北上養老，不少中資保險集團已察覺此市場潛力，並積極拓展此市場，中國太平（0966）是其中之一，集團今年8月在港發布「港人灣區養老太平方案」。中國太平表示，香港是全球人均壽命最長的地區之一，至2050年香港將成世界上老年人口比例最高的城市，但受土地資源等因素影響，香港公立養老設施因資源有限導致輪候時間長，私營養老設施價格相對較高，且總體資源也很有限，優質養老方案選擇不足，相比而言，內地養老方案可以為港人提供更為寬敞的養老院舍空間，更大的空間也意味着更為豐富的康養和娛樂設施，內地養老也能夠發揮人力資源優勢，提供更充足的照護人手資源，可提供更多體貼細緻的專業服務。再者，大灣區內交通便利，加上粵港澳同根同源的文化歷史下，生活習慣相近，在大灣區為港人提供養老服務，預期將受市場歡迎，這不僅有助於解決香港養老的社會困境，更可豐富港人的養老生活選擇。

投保累積積分 獲取入住資格

據了解，「港人灣區養老太平方案」是個結合「保險+養老」的綜合解決方案，主要透過「太平人壽（香港）養老頤積分計劃」，將太平人壽（香港）的保險產品與中國太平旗下養老社區結合，讓客戶通過投保累積積分的方式，獲得中國太平養老社區的入住資格，同時由於太平人壽（香港）的多款儲蓄人壽保險和年金產品都可以用來規劃客戶未來養老所需相關花費。截至目前，中國太平旗下的樂享養老社區一共43家，服務網絡已覆蓋22省33市，初步形成了「自有+第三方合作」的養老社區佈局，當中包括今年5月正式投入營運，位處廣州的灣區旗艦養老社區「中國太平木棉人家」。

48平米一人居 月費6240元人民幣

中國太平‧木棉人家負責人王洪波表示，廣州木棉人家以持續照料退休社區（Continuing Care Retirement Community，簡稱CCRC）藍本打造，主打港澳特色服務，預計年底前簽約30戶，通過購買保險獲得入住資格的客戶可以優惠價入住，不同房型每月房屋使用費不同，由48平米的單間，一人居住每月房屋使用費為6240元人民幣，至105平米的兩房一廳，一人居住費用則為13,800元人民幣，各房型若加第二人，在以上價格基礎上僅需增加2200元人民幣。至於餐費、能耗費用及其他增值服務費，則需另行據實結算（更多中國太平‧木棉人家圖片可瀏覽明報財經網）。

內地保險集團泰康亦有意發展此市場，泰康香港子公司籌備組表示，為積極穩健地探索境外保險市場，在老齡化程度較高的香港進一步實踐保險與醫養結合的商業模式，泰康正向香港保監局提交保險牌照申請，泰康將大灣區列為集團大健康產業生態體系佈局的核心區域之一，目前已構建起保險、醫養、資管聯合體，在大灣區擁有5間保險分公司、1間位於香港的資產子公司、2間養老院舍、23間口腔診所、1間紀念園，未來一年將推進佛山禪園建設、落地珠海及中山等地養老院舍項目佈局、正式啟用深圳前海泰康國際醫院，致力為大灣區市民提供更全面的保險產品加醫養服務綜合保障方案。

至於泰康旗下今年落成位處深圳的「泰康之家‧鵬園」，泰康香港子公司籌備組透露，鵬園社區目前已累計預定香港居民超50戶，已入住鵬園社區的香港長者為15戶17人，預期將會持續增加，總體來看，香港預訂客戶一半是工作時移居到香港，現在希望落葉歸根，回到內地養老，另一半是土生土長的港人，他們更看重內地較好的養老硬件和舒適的軟體服務。

[活在灣區]