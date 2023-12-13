明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】水門禮迎國產孖機 C919周六繞港島

【明報專訊】C919同埋ARJ21兩架由國家研發嘅商用客機噚日首度訪港，其中C919仲係首次出訪內地以外嘅城市。ARJ21噚日下午近兩點喺香港機場南跑道降落，C919隨後兩分鐘亦降落。兩架飛機落地之後，機場舉行航空界嘅最高禮儀「水門禮」迎接，由兩部消防車分別喺左右兩旁噴射出「半圓形水柱」，兩架飛機先後喺水柱下穿過。兩架飛機會喺香港逗留6日，嚟緊嘅周日（17日）飛返上海。

兩架飛機今日至周五（15日）會停喺機場固定區域靜態展示，獲邀嘅海外同埋本地航空業界代表、青年團體、地區組織等代表到時可以登機參觀。如果天氣許可，C919會喺周六（16日）上午10點半喺香港機場起飛，由西至東進入並飛越維港上空，環繞港島飛行兩圈。市民到時可以喺維港兩旁，例如尖東海旁、西九龍海濱長廊、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、中西區海濱長廊同埋金紫荊廣場等地觀賞C919。為配合飛行演示活動，民航處將喺維港一帶設臨時限飛區，限制放無人機、風箏等。

飛機製造商中國商用飛機有限責任公司嘅代表將應邀喺飛行演示完成後，同200幾個青少年見面，分享有關兩架飛機嘅發展。理大工程學院院長文効忠話活動意義重大，可提升市民對國產飛機嘅認識同熱誠，尤其對年輕人有鼓舞作用。

上 / 下一篇新聞

「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流
「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流
9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載
9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載
東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島
東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島
港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客
港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客
政府XBB疫苗今起預約 不可「揀針」
政府XBB疫苗今起預約 不可「揀針」
饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因
饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因
官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫
官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫
主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確
主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確
雙氧水案西醫受制裁 無牌者反不受管 組織促堵漏洞 林哲玄倡界定醫療行為
雙氧水案西醫受制裁 無牌者反不受管 組織促堵漏洞 林哲玄倡界定醫療行為
鄒幸彤獲法德政府頒「人權法治獎」
鄒幸彤獲法德政府頒「人權法治獎」
改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃
改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃
律政司倡兩層架構管理龔如心遺產
律政司倡兩層架構管理龔如心遺產
雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應
雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應
牀照恐嚇情婦 EO囚7月
牀照恐嚇情婦 EO囚7月
私了案文員稱出手為救人 片段見曾阻他人施襲
私了案文員稱出手為救人 片段見曾阻他人施襲
灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸
灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸
還押犯自縊 生前評估有自殺念頭
還押犯自縊 生前評估有自殺念頭
唐樓起火 消防救人又救貓
唐樓起火 消防救人又救貓
監警：首3季大型活動接18投訴
監警：首3季大型活動接18投訴
灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬
灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬
灣區熱搜：收地規則擬立法 定門檻上訴機制
灣區熱搜：收地規則擬立法 定門檻上訴機制
【Emily】Google年度熱搜 蔡天鳳曾憲哲分列榜首
【Emily】Google年度熱搜 蔡天鳳曾憲哲分列榜首
【Emily】探知館嶺南建築展+故宮館明代畫展開幕 各有一級文物
【Emily】探知館嶺南建築展+故宮館明代畫展開幕 各有一級文物
【Emily】橫跨中環至銅鑼灣 除夕煙花歷來最大
【Emily】橫跨中環至銅鑼灣 除夕煙花歷來最大
【Emily】曾轟重建嘥錢 何君堯應邀訪荔枝角收押所
【Emily】曾轟重建嘥錢 何君堯應邀訪荔枝角收押所