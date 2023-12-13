【Emily】水門禮迎國產孖機 C919周六繞港島

兩架飛機今日至周五（15日）會停喺機場固定區域靜態展示，獲邀嘅海外同埋本地航空業界代表、青年團體、地區組織等代表到時可以登機參觀。如果天氣許可，C919會喺周六（16日）上午10點半喺香港機場起飛，由西至東進入並飛越維港上空，環繞港島飛行兩圈。市民到時可以喺維港兩旁，例如尖東海旁、西九龍海濱長廊、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、中西區海濱長廊同埋金紫荊廣場等地觀賞C919。為配合飛行演示活動，民航處將喺維港一帶設臨時限飛區，限制放無人機、風箏等。

飛機製造商中國商用飛機有限責任公司嘅代表將應邀喺飛行演示完成後，同200幾個青少年見面，分享有關兩架飛機嘅發展。理大工程學院院長文効忠話活動意義重大，可提升市民對國產飛機嘅認識同熱誠，尤其對年輕人有鼓舞作用。