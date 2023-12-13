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監警：首3季大型活動接18投訴

【明報專訊】今年首三季，警方在處理大型人群管制活動接獲18宗投訴，主要涉及無禮貌、疏忽職守及濫用職權。監警會成員陳正欣稱，市民在節慶活動「飲多兩杯」，不時有投訴涉及醉酒者與警員爭執，建議前線警員及早使用隨身攝錄機，料能起阻嚇作用及防止激烈衝突。

委員：飲多兩杯易爭執 倡隨身攝阻嚇

警務處署理助理處長（服務質素）歐陽敏儀表示，根據既定指引，在緩和衝突場面、防止刑事罪行及蒐證時可用隨身攝錄機，將提醒前線在合適情况使用。

監警會昨舉行公開會議，警方表示，全港約20個活動每年恆常舉辦，其中12個在西九龍，包括渣馬、國慶煙花及除夕倒數等，年均約100萬人參與。警察投訴課高級警司陳憲鈞稱，今年其中一宗投訴涉及國慶煙花後，有人在九龍公園徑走出馬路，警方憂影響消防局緊急車輛進出，要求市民返回行人路，其後接獲投訴稱警員攔截沒有禮貌，拒讓他們使用無車的馬路，惟在橋底的人並不知道有車或會轉線而撞向人群。

投訴課首11月接1608投訴 增四成

警察投訴課今年首11月接獲1608宗投訴，較去年同期升42%，其中58宗證明屬實；而投訴「疏忽職守」及「行為不當、態度欠佳或粗言穢語」分別接獲879宗及651宗，較去年同期升40%及55%。監警會主席王沛詩解釋，社會全面復常後，市民恢復外出，增加警民互動，投訴上升屬正常。

陳憲鈞稱，自年初社會全面復蘇，市民外出大增，警方亦加強執法，首11月有逾100萬宗截停搜查，發出逾230萬張交通定額罰款告票，接獲逾150萬宗舉報，形容涉投訴個案只佔極少數。

相關字詞﹕警察投訴課 監警會

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