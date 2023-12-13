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港聞

港聞二

還押犯自縊 生前評估有自殺念頭

【明報專訊】懲教所一名31歲在囚男子被控販毒，2021年於上庭應訊前在荔枝角收押所囚室內疑用懸掛在鐵閘的牀單上吊，搶救延至一個多月後宣告不治，死因庭昨召開研訊。懲教人員指出，事主自殘風險屬於低，臨牀心理學家事前曾與事主會面8次，但只得首次被評估為有自殺念頭。

死者患愛滋病抑鬱焦慮精神分裂

列醫療觀察名單

死者黃梓睎（終年31歲）的家屬沒有到庭出席聆訊，懲教署被列作利害關係方。

根據死者父親的書面供辭，讀至大專的死者因藏毒在2021年4月被判入位於喜靈洲的勵新懲教所，其間父親無探望他。綜合懲教人員證供，死者患愛滋病、抑鬱症、焦慮症及精神分裂症，並服食冰毒，屬「醫療觀察名單」之上，每15分鐘由懲教觀察。

二級懲教助理余俊傑作供稱，他於事發的同年6月18日清晨5時45分在荔枝角收押所巡邏，告訴死者當天需要上庭，對方點頭示意。約6時，余派發早餐，5分鐘後，他見死者正在梳洗。6時15分，余經過囚室發現死者以綁在鐵閘高處的牀單吊頸，他半蹲面向囚室。余即通報召人及伸手進鐵閘托起死者。

副主管稱未聞死者呼叫

當值副主管劉奕麟到場後以救生刀割斷牀單，死者接受急救送院。余指出，發現死者上吊前沒聽見呼叫聲，劉表示，基於私隱原因，閉路電視沒拍攝到囚室內。急症室醫生稱死者心跳一度停止，內科醫生稱其後死者情况非常差，延至7月24日離世，認為他因上吊導致缺血性腦損傷身亡。庭上透露，事主留下遺書，研訊今續。

【案件編號：CCDI 670/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕懲教署 死因研訊 上吊 在囚人士 荔枝角收押所

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