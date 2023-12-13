灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸

4名被告分別是文員林梓橋（現年31歲，下同）、法律助理盧虹羽（27歲）、會計師謝翠兒（36歲）及廣告製作人王永森（50歲）。

另3被告囚34至37月

林昨日解聘法律代表，親自求情稱對事件絕無後悔，認為政府抹黑示威者旨在破壞，但她認為破壞並非示威者目標。法官李俊文打斷她發言，稱法庭不是處理被告對政治的批評及表達信念。林要求最後陳辭，稱自己「能夠同手足承擔代價，係我嘅榮幸，未來見」。

李官判刑時指出，本案暴動規模在同類案件中較輕微，當日最為嚴重情節是投擲汽油彈及將一部燃燒中的手推車推向警方，惟事發至今已4年，對被告生活造成影響可予以減刑。李官以林管有多種物品，包括無線電器具，而且意圖逃避審訊，判囚45個月；盧及王管有索帶，分別判囚35個月和37個月；謝管有防毒面具及濾罐等而判囚34個月。

【案件編號：DCCC 663、666/20】

（反修例風暴）