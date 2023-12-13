私了案文員稱出手為救人 片段見曾阻他人施襲

律師樓文員高縫（61歲） 稱，2019年11月3日晚近7時半，與妻子回家時途經太古城西門，目擊陳用刀刺途人，形容「我喺太古城住30年都未見過，當時好震驚」。高着妻子報警，自己跑入商場內連呼「斬人呀」。高走出商場後目睹陳咬傷趙，並撲向另一名穿花衫男子，抓對方頭及耳。

救人後停手 稱反對私刑

辯方播放現場片段，顯示高曾踢陳數下。高解釋，「陳真發晒狂咁抓花衫男，我想救佢」，認為自己屬合理武力，數秒後花衫男成功脫身，高見狀沒有再踢陳。其後高協助制服陳，並阻止他人再襲擊陳，高稱「我反對私刑」。惟高撥開施襲者後失平衡站不穩，他自覺已無能為力，故不再接近陳。片段顯示高消失後，數人包圍陳及向他拳打腳踢。

被告主動向警員留個人資料

辯方最後播片顯示高與防暴警員對話。高主動向警員留下個人資料，因為他認為需盡公民責任，日後出庭指證陳。高作供完畢，另一被告鍾志宏（36歲）不自辯。至於原不認罪的大專生徐俊傑（20歲） 昨改口認罪，案件押後至本月22日與其他已認罪被告一併求情。

【案件編號：DCCC 329/22】

（反修例風暴）