明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

私了案文員稱出手為救人 片段見曾阻他人施襲

【明報專訊】2019年11月無業漢陳真在太古城刀傷途人，以及咬甩時任區議員趙家賢耳朵後遭群眾「私了」。事後6男被捕，其中一名61歲被告是前年高院審理陳真傷人案時，以控方證人身分講述目擊事發經過。他與另一男否認襲擊陳真受審，昨於區院自辯，供稱當陳真咬傷趙後撲向另一男子，形容陳「發晒狂」抓對方，想救人才用腳踢陳真背部數下，旨在分散注意力。案件押後明年2月8日結案陳辭。

律師樓文員高縫（61歲） 稱，2019年11月3日晚近7時半，與妻子回家時途經太古城西門，目擊陳用刀刺途人，形容「我喺太古城住30年都未見過，當時好震驚」。高着妻子報警，自己跑入商場內連呼「斬人呀」。高走出商場後目睹陳咬傷趙，並撲向另一名穿花衫男子，抓對方頭及耳。

救人後停手 稱反對私刑

辯方播放現場片段，顯示高曾踢陳數下。高解釋，「陳真發晒狂咁抓花衫男，我想救佢」，認為自己屬合理武力，數秒後花衫男成功脫身，高見狀沒有再踢陳。其後高協助制服陳，並阻止他人再襲擊陳，高稱「我反對私刑」。惟高撥開施襲者後失平衡站不穩，他自覺已無能為力，故不再接近陳。片段顯示高消失後，數人包圍陳及向他拳打腳踢。

被告主動向警員留個人資料

辯方最後播片顯示高與防暴警員對話。高主動向警員留下個人資料，因為他認為需盡公民責任，日後出庭指證陳。高作供完畢，另一被告鍾志宏（36歲）不自辯。至於原不認罪的大專生徐俊傑（20歲） 昨改口認罪，案件押後至本月22日與其他已認罪被告一併求情。

【案件編號：DCCC 329/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 有意圖而傷人罪 暴動罪 陳真 太古城中心 反修例事件

上 / 下一篇新聞

「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流
「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流
9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載
9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載
東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島
東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島
港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客
港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客
政府XBB疫苗今起預約 不可「揀針」
政府XBB疫苗今起預約 不可「揀針」
饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因
饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因
官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫
官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫
主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確
主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確
雙氧水案西醫受制裁 無牌者反不受管 組織促堵漏洞 林哲玄倡界定醫療行為
雙氧水案西醫受制裁 無牌者反不受管 組織促堵漏洞 林哲玄倡界定醫療行為
鄒幸彤獲法德政府頒「人權法治獎」
鄒幸彤獲法德政府頒「人權法治獎」
改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃
改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃
律政司倡兩層架構管理龔如心遺產
律政司倡兩層架構管理龔如心遺產
雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應
雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應
牀照恐嚇情婦 EO囚7月
牀照恐嚇情婦 EO囚7月
灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸
灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸
還押犯自縊 生前評估有自殺念頭
還押犯自縊 生前評估有自殺念頭
唐樓起火 消防救人又救貓
唐樓起火 消防救人又救貓
監警：首3季大型活動接18投訴
監警：首3季大型活動接18投訴
灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬
灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬
灣區熱搜：收地規則擬立法 定門檻上訴機制
灣區熱搜：收地規則擬立法 定門檻上訴機制
【Emily】水門禮迎國產孖機 C919周六繞港島
【Emily】水門禮迎國產孖機 C919周六繞港島
【Emily】Google年度熱搜 蔡天鳳曾憲哲分列榜首
【Emily】Google年度熱搜 蔡天鳳曾憲哲分列榜首
【Emily】探知館嶺南建築展+故宮館明代畫展開幕 各有一級文物
【Emily】探知館嶺南建築展+故宮館明代畫展開幕 各有一級文物
【Emily】橫跨中環至銅鑼灣 除夕煙花歷來最大
【Emily】橫跨中環至銅鑼灣 除夕煙花歷來最大
【Emily】曾轟重建嘥錢 何君堯應邀訪荔枝角收押所
【Emily】曾轟重建嘥錢 何君堯應邀訪荔枝角收押所