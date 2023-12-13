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雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應

【明報專訊】尖沙嘴一表行昨午遭數名蒙面匪徒持刀及鐵槌搶劫，損失25隻名表，共值約4000萬元。警方初步相信涉及6名男子，至少4人非華裔，包括一名懷疑假顧客及一名接應司機，正追查他們的下落。

事發尖沙嘴一地舖 案中無人傷

昨午3時許，警方接報尖沙嘴加連威老道25號地下「名錶世家鐘錶珠寶」遇劫，警方初步調查發現，當時一名男子敲門假裝入店選購手表，4名男子尾隨入店，兩人用鐵槌打爛店內飾櫃，另一人將表搶走，餘下一人用兩把30厘米長生果刀指嚇職員。至於懷疑假扮顧客的男子則在混亂中從正門逃走。4名劫匪搶劫後將贓物帶走，登上門外私家車逃去，連同司機相信涉及6人犯案，初步懷疑各人年齡介乎20至30歲。事件中無人受傷，職員按動警報器報案。警方於現場沒有發現武器，案件列行劫，交油尖警區重案組跟進調查。

店舖閉路電視片段可見，當時3名職員坐在店內，一名身穿白衣、沒有戴口罩的男子示意要入內，店員於是按動電掣開門。4名身穿連帽長袖衫、長褲、戴口罩及手套的男子尾隨進入店舖，其中兩人各自手持一把鐵槌，打碎一個飾櫃，另一名藍衣者拿兩把刀指嚇3名店員，一名女店員嚇得蹲在地上，另外兩名男店員亦盡量後退。兩名疑匪將表收進袋內，一人手持鐵槌把風。4人得手後打算逃走，但無法開門，有人用鐵槌敲碎大門，4人從門縫逃走，行劫過程不足一分鐘。4匪之後登上一輛銀色私家車，沿加連威老道向漆咸道南方向逃走。

飾櫃清空 最貴失表一隻值400萬

據了解，失物主要是名表，包括勞力士、愛彼、百達翡麗、F.P.Journe、Brequet及Richard Mille，最貴一隻為價值400萬的Richard Mille 35-03。

根據網上片段，劫案發生後店內一片混亂，地下滿佈玻璃碎，飾櫃及大門被打爛，櫃內手表幾乎被掠一空，桌面只剩一部計算機，片中有男聲稱，「哇，頭先佢拎住嗰兩把刀」。附近書報攤負責人李先生表示，當時聽到「砰」一聲得知有人打碎玻璃，嚇得心跳加速及「好驚」。

相關字詞﹕搶劫

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