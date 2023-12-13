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港聞二

改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃

【明報專訊】房屋局最新調整第二輪簡約公屋項目選址，除取消推展上水蓮塘尾項目，亦將5間空置校舍改建為簡約公屋單位，共提供600伙。惟根據規劃署「經中央調配機制檢討的空置校舍用地」，其中4間校舍長遠將用作「公營房屋發展」，令坊間質疑把用地建簡約公屋，會否拖慢市區公屋單位供應。房屋局長何永賢昨出席房委會成立50周年慶典時回應稱，短期可作公營房屋的用地，已全部動工，認為改裝校舍有助善用短期用途的可能，並以較快速度提供簡約公屋單位。

稱5年內公屋用地 已全數動工

第二批簡約公屋項目涉改建5間校舍，包括上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校）、 觀塘前聖若瑟英文中學、黃大仙浸信會天虹小學、觀塘迦密梁省德學校及觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學，當中4間（除前聖若瑟英文中學外）長遠用作「公營房屋發展」。

房委會昨於其旗艦商場油塘大本型舉行50周年慶典，並獲多位官員及前官員出席。何永賢於慶典上回應稱，已為未來10年覓得足夠土地興建41萬個公營房屋單位，未來5年可動工的土地，亦已全速開展工程，認為可善用校舍的短期用途，並盡快改裝為簡約公屋單位，給有需要市民居住。

她又稱，房委會至今已興建逾130萬個公營房屋單位；出售近51萬個資助房屋單位，正管理193個公共屋邨，期望未來利用更多創新科技，並以人為本，為居民帶來更多「幸福感」。

相關字詞﹕何永賢 簡約公屋

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