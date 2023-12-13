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港聞

港聞二

主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確

【明報專訊】暫委法官鍾偉強在判辭特別提到，代表控方的外聘主控官經常大篇幅地重複證人的證供，但常有不準確之處，需法庭或辯方糾正，其提問亦令證人難以掌握要點。本報向律政司查詢如何監察外聘主控官的表現、審視標準等，律政司回覆稱有既定機制監察和評核外聘律師的表現，不會評論個別案件的外判安排；同時會研究法庭判決理由及其他相關資料，決定需否跟進。

判辭指出，控方專家證人、衛生防護中心傳染病處首席醫生（監察）龔建恆作供歷時7天，主問已佔了4天，主要原因在於主控官提問時經常大篇幅地重複證人的證供，但常有不準確的地方，法庭和辯方不時介入糾正。鍾官指主控官問題結構鬆散，用詞不準確，令證人難以掌握其問題要點，令法官不時需要澄清。

律政司：有機制監察表現

此外，判辭對龔建恆醫生的事實意見有保留，龔準備本案書面證供時參考非本案證人的證供，涉及非本案證據。龔亦承認其部門就相關議題有內部指引，列明提供專業意見時需考慮的資料，但他準備本案口供時無跟從指引和索取資料，故不會對其書面證供給予比重。

涉兩性命 林志釉轟檢控粗疏

本身是執業律師的香港病人政策連線主席林志釉質疑，此案牽涉兩條性命，但控方檢控鬆散，且專家證人作供粗疏，林感到唏噓和憤怒。他說，建議病人用藥或停藥均屬內科範疇，認為控方應舉證被告在健康諮詢或診斷環境下向病人建議停藥，但他理解案發於多年前，難單靠事主憑記憶作供證實。

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