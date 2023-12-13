官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫

「內科執業」條文只限西醫

被告趙淑儀（63歲）所涉的3罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日期間，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓聘婷國際有限公司無牌從事內科執業。

暫委法官鍾偉強在判辭表示，本案的主要議題是被告提供的服務是否根據《醫生註冊條例》（下稱條例〉屬於「從事內科執業」，療程是否有效或收費是否合理非重點。根據案例，「從事內科執業」的涵義只限於西方醫學或西方治療，不過無解釋西醫的意思或其涵蓋範疇。

控：非中醫即西醫 官：定義太闊

沒傳召中醫證實 「站不住腳」

控方的立場是西醫或西方醫學是指非中醫，鍾官表明不接納如此廣闊的傳譯，除中醫外《條例》亦提及施行牙醫術、配發藥物等7個專業類別；辯方盤問時亦有引述2002年立法會議員就「另類療法」的質詢，顯示坊間有其他治療疾病的方法。

再者，控方開案陳辭無提及「非中醫即西醫」，若然論點正確便不應傳召專家證人、衛生防護中心傳染病處首席醫生（監察）龔建恆作供，而是應傳召中醫學專家證明被告提供的療程並非中醫範圍，因此等於西醫，故說法「站不住腳」。

記憶模糊 間接得知療程

官指事主家屬證供不可靠

西方醫學或西醫提供範疇有其一定的意思及涵蓋的範疇，《條例》只規範從事西醫執業的行為，而據龔庭上所述，被告的療程並非西方醫學範疇和西醫會採用的方法。

鍾官指出，兩名離世事主的家屬陶麗詩和林錦梅均實話實說，惟他們對多年前發生的事記憶模糊，未能道出事實經過。其中林除初次接觸被告外其餘時間均無陪同丈夫接受治療，大部分事情從丈夫口中得知。

就事主鍾少琼的供辭，鍾指停止服用治癌藥物是被告的指示，鍾官稱明白她找被告時處境絕望、身體飽受煎熬，未必刻意誇大其辭，惟認為若然如此，她無可能不向醫生提及此乃「自然療法師」的建議，來反駁醫生的勸說和為停藥決定辯護。鍾官因此不依賴3名證人的證供，不對被告作不利推論。辯方裁決後申請訟費，控方反對，將以書面形式處理。

據控方案情，事主陶寶富患胰臟癌末期，2014年他到娉婷會見被告，被告指癌症病人「好多時係缺乏愛」，指示陶拿著磁鐵兩小時，指見其血細胞有好轉。陶其後接受心理、磁療、光療、吸氧等，被告提醒他不要諮詢醫生、毋須服藥，至2015年4月陶病情惡化，被告指摘他自暴自棄，陶同月離世。

患肝癌的事主徐劍雄會見被告時，被告稱自己曾患淋巴癌和鼻咽癌，並透過自然療法痊癒，2015年9月起徐先後接受多次磁療、14次心理治療等，翌年2月去世。被告亦向患血癌和濕疹的鍾少琼稱，其濕疹是由抗癌藥引發，除前述方法外，鍾另曾接受「回春療法」，被告又建議她停藥，鍾翌年1月因病情惡化重新服藥。

【案件編號：DCCC 320/22】