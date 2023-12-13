饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因

有基金執行委員會成員向本報透露，沒有收到任何官方聯絡，管理方未具體解釋拒絕借場，無法證實原因。本報前晚分別查詢饒館及JCCAC，昨截稿前未有回覆。

稱兩月前交租 饒館上月終止合約

基金執委會秘書林藹雲日前在社交媒體發文，就媒體高峰會的組織混亂及臨時改動致歉。她表示，在9月底敲定高峰會在饒館舉行，並於10月中繳付約1.4萬元全數場地費用。惟11月中，饒館忽然來電單方面終止合約；饒館於12月5日提供書面解釋，稱管理者認為活動不適合在場館舉行。

改找JCCAC兩場地 活動前一日轉軚

林續稱，知道合約終止後，已立即找新場地，最後社區文化發展中心（CCCD）願意提供在JCCAC的場所，另有部分活動安排在JCCAC一間咖啡店中舉行。活動前一日，基金會收到咖啡店來電，稱受到JCCAC的管理層壓力，不能提供場地，同日亦獲CCCD通知，引述JCCAC管理方指不建議租出場地，因用途與場地不符，不能借出；考慮到時間緊迫，活動最終改為網上舉行。

基金執委會成員陳昕批評，饒館在落訂一個多月後突然取消是極不負責任的行為，形容無法實體舉行對整個自媒體有很大影響，「有很多話，見面可以更自由地講，包括自己生態、經營情况、社會氛圍對我們的影響等，這些不便公開的信息」。她稱，不想過分揣測被拒絕租場的原因。

主辦方董事包括獨媒創辦人

大公曾報道朱凱廸轉贈捐款

根據基金會網站，該會成立於2016年，是香港政府註冊的慈善機構；翻查公司註冊處資料，該公司現時有3名董事，包括網媒「香港獨立媒體」創辦人之一林藹雲、香港互聯網協會（ISOCHK）董事兼軟體公司創辦人鄭斌彬、嶺大文化研究系副教授梁旭明。《大公報》2017年報道，立法會前議員朱凱廸將立法會選舉捐款約14.2萬元，轉贈4個慈善團體，包括文化及媒體教育基金。