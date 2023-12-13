明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政府XBB疫苗今起預約 不可「揀針」

【明報專訊】政府先後購入兩款針對XBB.1.5新冠病毒變異株的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，即復必泰及莫德納（Moderna）兩款，昨公布接種安排，首階段涵蓋年滿65歲長者、安老及殘疾院舍成年院友，明日（14日）開始接種；當局將按兩款XBB疫苗餘下使用期限，為市民提供其中一款，意味接種者不能「揀針」。有專家稱兩款疫苗效用和副作用等均相若，認為政府安排合理，市民其後可在接種紀錄得知注射了哪款疫苗。

首階段滿65歲者、成年院友 適時擴至其他高風險組別

政府昨公布，除早前採購首批10萬劑復必泰XBB疫苗運抵本港，約10萬劑莫德納XBB疫苗亦將抵港。年滿65歲長者今早9時開始可於政府網上平台，預約明日起接種XBB疫苗，以完成接種初始劑次或額外加強劑；醫管局指定專科門診診所及衛生署指定長者健康中心，明起亦會為到診病人及會員提供XBB疫苗，政府亦將繼續透過院舍外展接種為成年院友打針（見表）。

許樹昌：兩款針效果副作用相若

政府表示，將按兩款XBB疫苗餘下使用期限向接種市民提供其中一款，合資格接種者則可繼續選擇接種科興滅活疫苗。衛生署新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，即使以往在公營機構接種流感疫苗，市民也不能「揀針」，加上兩款XBB疫苗供應有限，效果和副作用等亦相若，認為政府安排合理。

至於第二階段接種，政府稱會密切留意XBB疫苗需求，適時擴展至其他高風險優先組別，包括50至64歲者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護人員。

有將出遊者到私醫打第六針

私營醫療集團尚至醫療早前購入復必泰XBB疫苗，昨起供市民自費接種。尚至醫療集團副主席陸志聰稱，昨日為6人接種疫苗，另有10多人預約周五打針，會因應需求繼續向藥廠購入疫苗。

94歲的歐陽女士是尚至首名XBB疫苗接種者，她昨午與兩名女兒一同來打針，長女陳小姐稱，她距離接種第五針已有一年時間，擔心抗體已失效，加上兩周後要離港外遊，因此攜母親一同來接種。尚至醫療稱，其XBB疫苗開放予所有人預約，每針收費1880元。

相關字詞﹕許樹昌 新冠疫苗 衛生署衛生防護中心 新冠病毒

上 / 下一篇新聞

「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流
「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流
9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載
9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載
東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島
東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島
港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客
港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客
饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因
饒館、JCCAC拒借場 自媒體峰會未知原因
官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫
官不爭議涉診斷治病 惟法例不涵蓋自然療法 未證屬西醫 聘婷負責人無牌行醫罪脫
主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確
主控官屬外判 官批提問鬆散重複不準確
雙氧水案西醫受制裁 無牌者反不受管 組織促堵漏洞 林哲玄倡界定醫療行為
雙氧水案西醫受制裁 無牌者反不受管 組織促堵漏洞 林哲玄倡界定醫療行為
鄒幸彤獲法德政府頒「人權法治獎」
鄒幸彤獲法德政府頒「人權法治獎」
改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃
改裝簡屋校舍屬公屋地 何永賢：無礙長遠規劃
律政司倡兩層架構管理龔如心遺產
律政司倡兩層架構管理龔如心遺產
雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應
雙刀劫表行 6匪1分鐘掠貨4000萬 4人非華裔 一人扮客賺門一人駕車接應
牀照恐嚇情婦 EO囚7月
牀照恐嚇情婦 EO囚7月
私了案文員稱出手為救人 片段見曾阻他人施襲
私了案文員稱出手為救人 片段見曾阻他人施襲
灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸
灣仔暴動案 文員囚45月稱承擔代價榮幸
還押犯自縊 生前評估有自殺念頭
還押犯自縊 生前評估有自殺念頭
唐樓起火 消防救人又救貓
唐樓起火 消防救人又救貓
監警：首3季大型活動接18投訴
監警：首3季大型活動接18投訴
灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬
灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬
灣區熱搜：收地規則擬立法 定門檻上訴機制
灣區熱搜：收地規則擬立法 定門檻上訴機制
【Emily】水門禮迎國產孖機 C919周六繞港島
【Emily】水門禮迎國產孖機 C919周六繞港島
【Emily】Google年度熱搜 蔡天鳳曾憲哲分列榜首
【Emily】Google年度熱搜 蔡天鳳曾憲哲分列榜首
【Emily】探知館嶺南建築展+故宮館明代畫展開幕 各有一級文物
【Emily】探知館嶺南建築展+故宮館明代畫展開幕 各有一級文物
【Emily】橫跨中環至銅鑼灣 除夕煙花歷來最大
【Emily】橫跨中環至銅鑼灣 除夕煙花歷來最大
【Emily】曾轟重建嘥錢 何君堯應邀訪荔枝角收押所
【Emily】曾轟重建嘥錢 何君堯應邀訪荔枝角收押所