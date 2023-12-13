政府XBB疫苗今起預約 不可「揀針」

首階段滿65歲者、成年院友 適時擴至其他高風險組別

政府昨公布，除早前採購首批10萬劑復必泰XBB疫苗運抵本港，約10萬劑莫德納XBB疫苗亦將抵港。年滿65歲長者今早9時開始可於政府網上平台，預約明日起接種XBB疫苗，以完成接種初始劑次或額外加強劑；醫管局指定專科門診診所及衛生署指定長者健康中心，明起亦會為到診病人及會員提供XBB疫苗，政府亦將繼續透過院舍外展接種為成年院友打針（見表）。

許樹昌：兩款針效果副作用相若

政府表示，將按兩款XBB疫苗餘下使用期限向接種市民提供其中一款，合資格接種者則可繼續選擇接種科興滅活疫苗。衛生署新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，即使以往在公營機構接種流感疫苗，市民也不能「揀針」，加上兩款XBB疫苗供應有限，效果和副作用等亦相若，認為政府安排合理。

至於第二階段接種，政府稱會密切留意XBB疫苗需求，適時擴展至其他高風險優先組別，包括50至64歲者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護人員。

有將出遊者到私醫打第六針

私營醫療集團尚至醫療早前購入復必泰XBB疫苗，昨起供市民自費接種。尚至醫療集團副主席陸志聰稱，昨日為6人接種疫苗，另有10多人預約周五打針，會因應需求繼續向藥廠購入疫苗。

94歲的歐陽女士是尚至首名XBB疫苗接種者，她昨午與兩名女兒一同來打針，長女陳小姐稱，她距離接種第五針已有一年時間，擔心抗體已失效，加上兩周後要離港外遊，因此攜母親一同來接種。尚至醫療稱，其XBB疫苗開放予所有人預約，每針收費1880元。