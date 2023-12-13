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港人深圳月花36億 相等本地零售一成 羅湖名店「即買即退稅」變相九折 官：最大程度滿足港客

【明報專訊】港人北上消費熱潮未見退減，據深圳新聞網報道，10月過境深圳遊玩的港人有535萬人次，消費額36億元人民幣，按人次計平均消費約673元人民幣。深圳再推措施吸引港人北上消費，前日（11日）起於羅湖區萬象城的23間商店試行境外旅客購物離境「即買即退」的退稅優惠，包括Hermès、Ferragamo、Louis Vuitton等國際知名品牌。

10月日均17萬人次遊深圳 同月港電器、耐用品銷售跌一成

不少港人假日北上消費，以12月10日區選投票日為例，港人出境人次逾30萬。據內地媒體引述數據，10月到深圳遊玩人次535萬，日均約17.3萬。本港今年10月的零售業總銷貨價值臨時估計為338億元，其中電器及其他未分類耐用消費品按年下跌12.5%，超級市場貨品下跌5.8%。港人北上深圳的消費金額，相等同期本港消費額一成多。

深圳新措施實施前，旅客須在離境口岸辦理退稅，「即買即退」可讓境外旅客在試點商店購物現場領取退稅款。「即買即退」政策已在北京、上海、廣州、杭州、成都試行，深圳為全國第六個試點城市。境外旅客的實退增值稅額為商品價稅合計的9%，以購買價合計1萬元人民幣商品計算，可獲退稅900元人民幣，即相當於九一折。

議員信港免稅仍有競爭力

萬象城會設立「即買即退」集中退付點，降低商店自備現金的需要，同時讓境外旅客「分散消費、一次領錢」。據報道，深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠稱，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元人民幣，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是香港旅客的消費需求。

批發及零售界議員邵家輝回覆本報查詢表示，新措施對香港奢侈品市場難說完全沒有影響，但認為香港在免稅方面仍有競爭力，加上是國際城市，不少大型品牌都會在香港率先推出新款貨品。他說，香港的經濟動力不似預期，零售表現一般，加上港人周末北上潮，政府需吸引更多不同地方的旅客來港，刺激經濟，「希望多些朋友過來香港消費」。

相關字詞﹕深圳旅遊 北上消費

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